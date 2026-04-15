‎Liverpool-PSG : « assez grave », énorme inquiétude pour un joueur blessé

‎‎Un silence pesant a envahi Anfield entre Liverpool et le PSG en Ligue des Champions, lorsque Hugo Ekitike s’est écroulé, victime d’une blessure inquiétante. Entre incertitudes médicales et peur d’un scénario catastrophe, les Reds retiennent leur souffle.

‎Liverpool-PSG : Hugo Ekitike inquiète après sa blessure

‎Le quart de finale entre Liverpool FC et le Paris Saint-Germain a pris une tournure dramatique dès la 28e minute. Sur un appui anodin, Hugo Ekitike s’effondre, tout en se tenant immédiatement le tendon d’Achille. L’image est brutale, presque irréelle : un attaquant en pleine ascension, évacué sur civière, en larmes.

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‎En conférence de presse après la défaite 0-2 des Reds, Arne Slot n’a pas cherché à masquer son inquiétude : « Ekitike s’est fait très mal, c’est une blessure assez grave », a-t-il confié. Une déclaration lourde de sens, qui traduit déjà une crainte profonde au sein du staff des Reds.

‎Inquiétude maximale en attendant le verdict

‎À ce stade, l’incertitude domine. « Je ne sais pas s’il va rejouer cette saison », a ajouté Slot, laissant planer le doute sur une absence longue durée. Une phrase simple, mais qui suffit à faire trembler tout un club engagé dans une fin de saison sous haute tension. ‎Avant même d’obtenir un diagnostic précis, l’entraîneur a confié : « Ça ne s’annonce pas très bien ».

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Un aveu presque fataliste, rare à ce niveau, qui en dit long sur la gravité potentielle de la blessure. Dans ces moments-là, le football devient secondaire, et c’est la carrière du joueur qui est en suspens.

Vers un forfait de Ekitike pour la Coupe du Monde ?

‎À moins de deux mois du Mondial, la situation prend une dimension encore plus cruelle. Ibrahima Konaté, coéquipier d’Ekitike, n’a pas caché son émotion : « Avec la Coupe du monde qui approche, c’est très, très difficile pour lui ». ‎La question que tout le monde se pose est simple : Ekitike pourra-t-il disputer la Coupe du monde ?

À ce jour, la réponse est incertaine, mais une blessure au tendon d’Achille implique souvent plusieurs mois d’arrêt. Une donnée qui pourrait compromettre ses chances de participation. Ekitike, en pleine montée en puissance, incarne une alternative crédible dans le secteur offensif. Son absence obligerait Slot à revoir ses plans dans une période où chaque détail compte.

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‎Mais l’enjeu dépasse le terrain. Cette blessure rappelle une vérité brutale du football moderne : les calendriers surchargés exposent les organismes à des risques extrêmes. Dans ce contexte, la gestion des joueurs devient un art aussi stratégique que le jeu lui-même. ‎Car derrière l’inquiétude médicale, une réalité s’impose déjà : Liverpool pourrait avoir perdu bien plus qu’un match face au PSG.