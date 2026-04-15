Mercato PSG : 115 M€ pour une nouvelle arrivée à Paris ?

Luis Campos est l’œuvre pour faire venir un nouveau milieu de terrain au PSG. Le directeur sportif parisien devra cependant sortir le chéquier pour Carlos Baleba de Brighton

Mercato : Le PSG est enfin fixé pour Carlos Baleba

Le Paris Saint-Germain ne se repose pas sur ses lauriers. Malgré sa récente qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions, le club de la capitale s’active en coulisse pour densifier son milieu de terrain. Et pour ce faire, le PSG garde un œil sur Carlos Baleba.

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Le milieu défensif camerounais de Brighton séduit par son profil athlétique et ses prestations solides en 30 rencontres disputées cette saison. De tels atouts correspondraient parfaitement aux besoins tactiques de Luis Enrique. La cellule de recrutement du PSG s’active donc pour faire venir le joueur de 22 ans dès l’ouverture du mercato, indique TransferFeed.

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Sauf que Brighton est très dur en affaires. Les Seagulls exigerait une somme d’environ 115 millions d’euros avant de céder Carlos Baleba. Ces exigences financières freinent pour le moment le PSG. Cette hésitation parisienne pourrait profiter à d’autres concurrents. Chelsea, Tottenham et Manchester United sont également à l’affût.