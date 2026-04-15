Mercato ASSE : Une réponse rapide tombe pour Stassin et l’OL

L’ASSE a répondu cash au supposé intérêt de l’OL, son grand rival, pour Lucas Stassin, le buteur des Stéphanois.

ASSE : Lucas Stassin visé par l’OL pour remplacer Endrick

L’ASSE compte sur Lucas Stassin dans le sprint final pour la montée en Ligue 1. Il est auteur de 6 buts et 3 passes décisives lors des 8 derniers matchs consécutifs des Verts en Ligue 2. Grâce à ses performances remarquables avec le club stéphanois, l’attaquant de 21 ans a connu sa première cape avec la sélection A de Belgique, en mars dernier.

Très convoité pendant le mercato d’été 2025, il est toujours dans les petits papiers de grands clubs à l’étranger. En Ligue 1, le néo-international Belge était sollicité par le Paris FC, le RC Strasbourg, le LOSC ou encore le Stade Rennais, après la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

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Alors que le prochain mercato approche, il serait une cible de l’OL pour cet été. La rumeur prend de l’ampleur ces dernières semaines. Lucas Stassin est visé pour prendre la place d’Endrick, dont le retour au Real Madrid est très attendu.

Mercato : Saint-Etienne veut prolonger le contrat de Stassin

Informé de l’intérêt du club rhodanien pour son décisif avant-centre, Kilmer Sports Ventures (KSV) a sorti les griffes. Il n’est pas question de le céder cet été, car les Verts sont proches de retrouver la Ligue 1. Et Philippe Montanier compte évidemment sur le Belge dans l’élite.

En plus d’avoir fermé la porte de sortie à Lucas Stassin, les décideurs de l’ASSE cherchent à renforcer son contrat, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. « Le board stéphanois ne compte pas se laisser faire et envisagerait même de prolonger Stassin si montée en Ligue 1 !! », a révélé l’Insider sur son compte X. Une réponse cash à l’intérêt de l’Olympique Lyonnais.

Le board stéphanois ne compte pas se laisser faire & envisagerait même de prolonger Stassin si montée en L1 !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 15, 2026

Lyon n’a pas les moyens de débaucher le buteur Belge à l’ASSE

Notons que KSV avait réussi à bloquer le numéro 9 des Verts l’été dernier, alors qu’il souhaitait quitter le club relégué en Ligue 2. Les dirigeants du groupe canadien avaient repoussé une offre colossale estimée à 30 millions d’euros, hors bonus. Ils ont donc les moyens de conserver Lucas Stassin dans leur équipe, en résistant aux propositions.

Pour rappel, le jeune joueur a été recruté à Westerlo en Belgique, à 10 millions d’euros, fin août 2024. Vingt mois plus tard, il est évalué à 15 millions d’euros par Transfermakrt. Pour arracher Lucas Stassin à l’AS Saint-Etienne, ses prétendants devront donc sortir le chéquier.

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Soit plus de 30 millions d’euros pour faire bouger les lignes dans le Forez. Sur cette base, l’OL ne pourra naturellement pas suivre. Le club est sur-endetté et ne peut pas s’aligner sur un tel montant.