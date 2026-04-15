PSG : Feu vert pour un projet colossal à Paris !

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Le parc des Princes
© Photo du Le parc des Princes, stade du PSG
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À Paris, le rachat du Parc des princes reste un sujet très sensible. Le PSG a cependant obtenu un sérieux coup de pouce quant a finalisation de cette affaire.

PSG : Feu vert pour la vente du Parc des princes

C’est un secret pour personne ! Le Paris Saint-Germain compte devenir propriétaire du Parc des pinces. L’objectif affiché par Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants qataris est clair : améliorer le stade afin de rivaliser avec les plus grands d’Europe.

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Sauf que jusqu’ici, les discussions se heurtaient au refus catégorique de l’ancienne municipalité. Cela a même poussé la direction du PSG à envisager un déménagement hors de Paris. La construction d’un stade vers Poissy ou Massy était étudiée. C’est cette tendance qui régnait jusqu’à l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris.

Les négociations ont repris

Le nouvel édile de la capitale a toujours milité pour une cession du Parc des princes. Et il a ce mardi obtenu l’aval du Conseil de Paris pour reprendre le dialogue avec le PSG. Cette avancée vient mettre un terme à une longue période de silence radio entre les deux parties.

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Le média ICI Paris Ile-de-France le confirme, le PSG est prêt à « rouvrir les négociations » avec la municipalité de Paris. Les dirigeants parisiens privilégient visiblement l’acquisition du stade, plutôt qu’un départ en banlieue. Même si le club n’a pas abandonné pour autant ses projets alternatifs.

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