‎Mercato OM : 150M€ ! Marseille va toucher le jackpot

‎‎À l’OM, les chiffres donnent presque le tournis à l’approche du mercato d’été. Si Mason Greenwood venait à quitter la Canebière cet été, l’Olympique de Marseille pourrait toucher une somme colossale, même si les 150 millions d’euros annoncés relèvent davantage d’une estimation symbolique que d’un prix de marché immédiat.

Mercato OM : Greenwood, une cote qui affole le marché

‎L’idée d’un transfert à 150 M€ a enflammé les débats. Cette estimation repose moins sur une offre concrète que sur une projection de valeur théorique, en comparaison avec certains attaquants du très haut niveau européen. À son meilleur niveau, Mason Greenwood possède ce profil rare : percussion, finition clinique et capacité à faire basculer un match sur un geste.

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‎À l’Olympique de Marseille, ses performances ont relancé sa cote sur le marché international. Le joueur anglais apparaît désormais comme l’un des actifs les plus précieux de l’effectif marseillais, ce qui nourrit logiquement les spéculations autour d’une vente record.

‎Le détail qui change tout pour Marseille

‎C’est ici que le dossier devient stratégique. En cas de vente, Marseille ne conservera pas l’intégralité de la somme. Manchester United dispose encore d’un pourcentage significatif sur une future cession, estimé autour de 40 %, susceptible de descendre à 35 % en cas de qualification en Ligue des champions.

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‎Autrement dit, sur un transfert estimé à 100 M€, le club phocéen pourrait récupérer environ 60 à 65 M€. Une manne déjà considérable, capable de remodeler un mercato complet. ‎Le véritable enjeu n’est pas seulement le montant brut, mais ce que cette vente pourrait offrir à Marseille : une marge de manœuvre XXL pour renforcer plusieurs postes clés.

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Un avant-centre, un milieu créatif, un défenseur central d’expérience… tout deviendrait possible. ‎Dans la lecture stratégique du dossier, Greenwood représente peut-être moins une star à conserver qu’un levier financier exceptionnel. À Marseille, le jackpot ne se mesure pas seulement en millions, mais en ambitions retrouvées.