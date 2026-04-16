Mercato OM : 60M€ ! Liverpool veut débarquer un crack de Marseille

Le mercato d’été s’annonce assez mouvementé à l’OM. Courtisé par Liverpool FC, Igor Paixão pourrait déjà quitter la Canebière pour une somme vertigineuse, révélatrice des ambitions marseillaises… et des appétits anglais.

‎Mercato OM : Liverpool passe à l’offensive pour Paixão

‎Ce n’est plus un simple frisson de mercato, mais bien une offensive en préparation. En quête d’un successeur à Mohamed Salah, sur le départ, Liverpool a identifié un profil capable d’apporter percussion et créativité : Igor Paixão. L’ailier brésilien, arrivé récemment à Marseille, coche toutes les cases du cahier des charges des Reds.

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Ce qui offrirait des retrouvailles entre le jeune ailier et Arne Slot, actuel entraîneur du club anglais. ‎Le lien entre les deux hommes n’est pas anodin. Ils se connaissent parfaitement depuis leur passage commun à Feyenoord. Dans un mercato où la connaissance du joueur est devenue un avantage décisif, Liverpool avance avec une longueur d’avance sur ses concurrents.

‎Marseille fixe un prix dissuasif pour Paixão

‎Mais Marseille n’a aucune intention de brader sa pépite. Recruté pour environ 30 millions d’euros, Paixão a vu sa cote exploser en une saison pleine, marquée par des statistiques solides (12 buts, 7 passes décisives). Résultat : la direction olympienne réclame désormais près de 60 millions d’euros selon le journaliste turc Ekrem Konur.

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EXCL: Liverpool are set to return with a fresh bid for Brazilian winger Igor Paixão.🚨



Arne Slot is pushing for a reunion with his former Feyenoord star.🤝



Marseille could demand up to €60m.👀#LFC @Ekremkonur https://t.co/bq6cTQMNtz — Sportsboom (@Sportsboomcom) April 15, 2026

‎Un message clair envoyé au marché. L’Olympique de Marseille version Stéphane Richard entend valoriser ses actifs et ne plus céder à la pression des grands clubs européens. À ce tarif, seule une offre majeure pourrait faire vaciller les dirigeants phocéens.

‎Une bataille européenne en perspective

‎Liverpool n’est d’ailleurs pas seul sur le dossier. Arsenal FC, sous la houlette de Mikel Arteta, surveille également la situation, tout comme le Bayer Leverkusen. Une concurrence qui pourrait faire grimper encore les enchères dans les prochaines semaines. ‎Pour Paixão, le dilemme est réel : poursuivre sa progression à Marseille ou céder à l’appel de la Premier League.

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À 25 ans, le timing d’un grand saut se pose forcément. ‎Alors, le club phocéen va-t-il vendre Paixão cet été ? La réponse est simple : uniquement en cas d’offre proche des 60M€. Marseille ne subit plus, Marseille choisit. ‎Ce dossier illustre un virage stratégique majeur. Là où Marseille vendait rapidement ses talents, le club impose désormais ses conditions.