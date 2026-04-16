‎Mercato OM : Il annonce la fin pour Greenwood, gros choc

‎A l’OM, le dossier Mason Greenwood pourrait devenir le grand feuilleton des prochaines semaines sur le mercato, entre pression financière et incertitude européenne, avec un départ qui n’a plus rien d’une simple rumeur.

‎Mercato OM : Un dossier Greenwood qui inquiète de plus en plus

‎Il y a des silences qui valent presque un communiqué officiel. Du côté de l’Olympique de Marseille, celui qui entoure l’avenir de Mason Greenwood commence à peser lourd. Avec 25 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais s’est imposé comme la locomotive offensive du club.

Lire aussi : ‎Mercato OM : Incroyable ! Greenwood sur le départ, c’est presque sûr

À voir

‎Mercato Stade Rennais : transfert à 20M€, énorme coup en vue !

‎Et pourtant, c’est bien lui qui pourrait symboliser le sacrifice majeur du prochain été. La raison est claire : l’équilibre financier marseillais reste fragile. Sans qualification en Ligue des champions, conserver un joueur de cette valeur deviendrait un luxe presque intenable pour les dirigeants olympiens.

‎La déclaration de Di Meco qui fait l’effet d’une bombe

‎L’ancien défenseur marseillais Éric Di Meco n’a pas tourné autour du pot au moment d’évoquer l’avenir du jeune anglais. Au micro de RMC, il a lâché une phrase lourde de sens : « Greenwood, si tu ne fais pas de Coupe d’Europe, il va te dire ‘moi je veux partir’ ». ‎Cette déclaration mérite d’être citée car elle résume parfaitement la tension du dossier.

Lire aussi : Mercato : L’OM a enfin trouvé le digne successeur de Greenwood

Di Meco a également insisté sur le contexte global : « Les finances du club sont problématiques », a-t-il fait remarquer. Dans le football moderne, la logique sportive s’efface souvent devant la réalité comptable. Marseille le sait mieux que quiconque.

‎Une vente presque stratégique

‎Au-delà du choc émotionnel, un départ de Greenwood pourrait aussi être lu comme un choix rationnel. Sa cote sur le marché reste élevée, et l’OM pourrait récupérer une somme considérable, potentiellement décisive pour reconstruire l’effectif. ‎C’est là tout le paradoxe marseillais : vendre son meilleur atout pour mieux respirer.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : 60M€ ! Liverpool veut débarquer un crack de Marseille

À voir

Mercato : Ibrahima Konaté snobe le PSG, les raisons dévoilées

Mercato : L’OM menacé pour une arrivée prestigieuse !

Greenwood pourrait donc partir si l’OM manque l’Europe. C’est aujourd’hui le scénario le plus crédible. ‎À Marseille, on dit souvent que tout va très vite. Avec l’ancien mancunien, le temps semble déjà s’accélérer. Et au Vélodrome, ce genre de dossier laisse rarement place à la demi-mesure : soit l’Europe, soit le grand départ.