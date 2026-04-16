Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour un goleador belge ?

Le coach du Stade Rennais, Franck Haise veut relancer l’un de ses anciens cadres qui est en grande difficulté en Italie. Le coup se prépare pour ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Loïs Openda attendu à Rennes cet été ?

Franck Haise veut Loïs Openda. L’entraîneur du Stade Rennais songerait à recruter son ancien protégé pour renforcer l’attaque bretonne dès cet été. En grande difficulté à la Juventus, le buteur belge pourrait ainsi retrouver le technicien qui l’avait propulsé au sommet lors de leur épopée commune au RC Lens en 2022-2023.

L’aventure turinoise est échec pour Openda. Recruté à prix d’or entre 40 et 47 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans n’a pas trouvé ses marques en Serie A. Ses statistiques faméliques de deux buts en trente matchs déçoivent. En interne, la direction de la Vieille Dame ne croit plus en lui. Une vente semble désormais l’unique issue.

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Rennes flaire le bon coup. Selon TransferFeed, le club breton s’impose comme le candidat idéal pour relancer le Diable Rouge. Pourquoi ? Parce que Franck Haise possède le mode d’emploi. Sous ses ordres, le Belge avait martyrisé les défenses de Ligue 1 en inscrivant 21 buts en une seule saison. C’est dans le Nord que l’attaquant a livré ses prestations les plus complètes, alliant pressing intense et efficacité clinique.

Depuis son départ, son parcours ressemble à des montagnes russes : brillant au RB Leipzig, puis fantomatique en Italie. Le souvenir de Bollaert reste, à ce jour, le seul étalon de son véritable niveau. C’est une question de système. Revenir sous les ordres de son mentor lui permettrait de retrouver son niveau. Ce serait un sauvetage.

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À Rennes, l’intégration serait immédiate. Loïs Openda y retrouverait ses anciens complices lensois : Brice Samba, Przemysław Frankowski et Seko Fofana. Une colonie Sang et Or prête à briller sous le ciel breton. D’autres options existent, comme Bournemouth en Premier League. Mais aucune n’offre la sécurité affective et tactique de la Bretagne. Le choix serait déjà fait. Loïs Openda est chaud pour venir au Stade Rennais.