Mercato OL : Le fort intérêt pour un défenseur se confirme

L’intérêt de l’OL pour une imposant défenseur central formé au PSG se confirme, à l’approche de l’ouverture officielle du mercato d’été.

Mercato : El Chadaille Bitshiabu toujours sur les tablettes de l’OL

À la recherche d’un défenseur central, l’OL prospecte tous azimuts, en attendant le mercato d’été. La semaine dernière, l’intérêt pour Thomas Kristensen (24 ans) de l’Udinese a été révélé. L’imposant danois (1,98 m) serait inscrit sur le calepin de Matthieu Louis-Jean. Ces dernières semaines, le nom d’El Chadaille Bitshiabu a refait surface.

L’intérêt du club rhodanien avait été révélé par L’Equipe pendant le mercato hivernal. Il était visé pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca en l’absence de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, pendant la CAN 2025. Le joueur du RB Leipzig n’a pas rejoint Lyon en janvier dernier, mais son nom figure toujours dans les petits papiers du Directeur technique du club, comme l’a indiqué site TransferFeed récemment.

Olympique Lyonnais : La piste menant vers Bitshiabu se renforce

El Chadaille Bitshiabu est en manque de temps de jeu avec le club allemand. Il n’a joué que 11 bouts de matchs cette saison, dont 8 en Bundesliga. L’Olympique Lyonnais souhaite le récupérer sous la forme d’un prêt avec une option d’achat, à défaut d’un transfert sec. Recruté au Paris Saint-Germain, à 15 millions d’euros à l’été 2023, le défenseur de 20 ans est évalué au même montant.

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L’intérêt du club rhodanien est confirmé, ce mercredi, par Bild. Selon le quotidien allemand, il reste la priorité des Gones cet été. Pour rappel, El Chadaille Bitshiabu avait demandé à quitter Leipzig en janvier dernier pour trouver du temps de jeu. Il est toujours dans cette logique, car l’entraîneur Ole Werner ne compte pas sur lui.