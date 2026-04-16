PSG – Bayern : Upamecano lance déjà un défi à Dembélé !

La demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich sera aussi l’occasion de retrouvailles entre deux amis : Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano. Et le second a affiché son impatience de rencontrer l’attaquant du club de la capitale.

Dayot Upamecano affiche son respect pour le PSG

Dayot Upamecano était au micro de Canal+ mercredi soir après la qualification de son équipe en demi-finale obtenue suite à la victoire face au Real Madrid, à l’occasion due aura de finale retour de la Ligue des Champions.

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Le défenseur central du Bayern Munich a été inviter à se tourner vers la double contrition à venir contre le Champion d’Europe en titre le 28 avril au Parc des Princes et le 6 mai à l’Allianz Arena. L’international français respecte le Paris Saint-Germain, mais fait confiance à son équipe pour passer ce tour.

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« Ça ne pas être un match facile. Ils ont une super équipe avec un super coach. On sait à quoi s’attendre et on va tout faire pour aller gagner là-bas », a déclaré Dayot Upamecano, qui affiche également son impatience de croiser le fer avec son ami Ousmane Dembélé.

Upamecano a hâte d’affronter Dembélé

Tous deux ont grandi dans la même ville, à Evreux, et ont même fréquenté les mêmes établissements scolaires avec, à l’occasion, des confrontations sur le terrain entre les classes de CM1 et CM2. Et le 28 avril, Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé se retrouveront en demi-finale de la Ligue des Champions pour le choc aller entre le Paris SG et le Bayern Munich, au Parc des Princes. Le défenseur bavarois de 27 ans a forcément hâte d’affronter son coéquipier en équipe de France.

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« Affronter Ousmane ? C’est juste incroyable. Je pense que tous les gens d’Evreux vont être présents. Je vais devoir commander beaucoup de places (sourire). Ça va être un très bon duel et il faudra bien se préparer. Comme je l’ai dit, Paris est une superbe équipe et on s’attend à un très gros match », a confié Upamecano au micro de Canal+.

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Le match aller se jouera le mardi 28 avril à 21h au Parc des Princes. Le retour est programmé le mercredi 6 mai à 21h à Munich, où se décidera la qualification pour la finale.