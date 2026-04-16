OM : Catastrophe confirmée à Lorient, Marseille en profite

48 heures avant le choc Lorient-OM en Championnat, les Merlus font face à une hécatombe en défense. Cela devrait être bénéfique aux Marseillais dans ce sprint final.

Lorient-OM : Plusieurs absents signalés chez les Merlus

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Habib Beye le sait très bien. Son équipe n’a plus le droit à l’erreur en cette fin de saison. Les Phocéens devront enchainer des victoires en vue de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Cela passe par un succès ce samedi à Lorient.

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Et pour ce duel au Moustoir, l’OM semble bénéficier d’un coup de pouce du destin. La formation d’Olivier Pantaloni enregistre plusieurs absents. Notamment en défense, où Théo Le Bris et Montassar Talbi sont blessés. Tandis qu’Arsène Kouassi est suspendu, indique Ouest-France.

Les Marseillais ont une sérieuse carte à jouer

Pour ne rien arranger, le capitaine Laurent Abergel est incertain pour ce duel Lorient-OM. Cette situation risque de déstabiliser la défense bretonne et faire les affaires des Phocéens. Ceux-ci devront aller chercher la victoire face à une défense du FCL décimée.

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Les coéquipiers de Mason Greenwood devront néanmoins se méfier cette équipe bretonne. Rien n’est encore joué. La course pour la Ligue des champions promet d’être intense jusqu’au bout.