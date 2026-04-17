Mercato OL : Énorme opportunité pour Endrick et Lyon

Alors que la fin du prêt d’Endrick à l’OL se profile, un revirement est évoqué sur l’avenir de l’attaquant du Real Madrid.

L’OL à 2 points du podium et d’une place en Ligue dse champions

Endrick doit retourner au Real Madrid, à l’issue de son prêt d’une durée de six mois à l’OL, car son contrat à Lyon n’est pas assorti d’une option d’achat. Cependant, il lui reste encore 5 matchs à disputer en Ligue 1 avec le club rhodanien, dont la fin de saison est très incertaine.

Cinquième au classement de la Ligue 2, les Gones doivent encore grappiller deux places pour se hisser sur le podium. Ils ne sont qu’à 2 points de Lille, qui est 3e. Il vise en effet cette troisième place qui est qualificative directement pour la Ligue des champions.

Fonseca compte sur Endrick pour atteindre l’objectif lyonnais

L’attaquant brésilien devrait aider l’équipe de Paulo Fonseca atteindre son objectif en cette fin de saison. Auteur d’une passe décisive et d’un match abouti lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le FC Lorient dimanche dernier (2-0), il représente l’un des atouts du technicien portugais.

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« Nous avions aussi besoin des qualités d’Endrick, avec ses initiatives individuelles, qui nous ont manqué en première mi-temps. Nous avions besoin de lui frais, et son entrée à la mi-temps a payé. […]. Il a eu cette ambition de faire mieux et c’est une stratégie qui a payé », s’était réjoui Paulo Fonseca, après le succès de Lyon.

Le Brésilien pas emballé par l’idée d’être la doublure de Mbappé

À l’approche de la fin de la saison, la question de l’avenir du joueur du Real Madrid est récurrente. Attendu à La Maison Blanche pour réintégrer l’équipe des Merengues la saison prochaine, l’international Brésilien (15 sélections) ne semble pas emballé par l’idée d’être la doublure de Kylian Mbappé.

Son option privilégiée est de rester en prêt, afin de profiter du maximum de temps de jeu lors de Madrid. Endrick ne ferme aucune porte, il reste ouvert à un club autre que l’OL, qui joue évidemment la coupe d’Europe, pourvu qu’il ait du temps de jeu.

Un nouveau prêt d’Endrick envisagé, opportunité pour Lyon

Et selon les indiscrétions de Gianluca Di Marzio, la haute Direction du club espagnol n’est pas fermée à l’idée de prêter à nouveau la pépite de 19 ans. « Il sera très difficile pour Lyon de recruter Endrick définitivement, car il fait partie des joueurs que Florentino Pérez apprécie beaucoup. […]. Mais un nouveau prêt est envisageable. En revanche, il ne sera pas vendu », apprend le journaliste italien.

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Pour rappel, la recrue hivernale lyonnaise a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matchs disputés avec l’équipe de Paulo Fonseca depuis son arrivée en janvier 2026. Acheté à 47,5 millions d’euros en 2024, il est évalué à 35 millions d’euros par Transfermarkt.