Stade Rennais : Double coup dur confirmé avant Strasbourg

Le coach du Stade Rennais, Franck Haise sera privé de deux cadres pour le choc face au RC Strasbourg en Ligue 1.

Stade Rennais : Le point sur le groupe avant Strasbourg

Le Stade Rennais a un gros choc. Ce dimanche 19 avril, les Bretons défient Strasbourg pour la 30e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir visent le podium. Pour les Alsaciens, une compétition européenne est visée.

Les hommes de Franck Haise ont rugi ces dernières semaines. Ils ont d’abord arraché un derby épique à Brest (3-4) avant de confirmer leur solidité contre Angers (2-1). Grâce à cette série, Rennes réintègre le top 6. À seulement trois points de la troisième place, le rêve d’une qualification directe en Ligue des Champions pourrait devenir réalité.

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Pour cette affiche contre le Racing Club de Strasbourg, certains cadres sont out. Franck Haise doit composer sans le défenseur central Jérémy Jacquet et le jeune attaquant Rosier, tous deux à l’infirmerie. Le capitaine Valentin Rongier est suspendu. Parallèlement, l’incertitude plane sur Arnaud Nordin. L’ailier gauche, devenu indispensable, a manqué les deux derniers matchs et reste très incertain.

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Le salut rennais passera, comme souvent, par les pieds de Lepaul. Avec 16 buts au compteur, l’avant-centre porte l’attaque sur ses épaules. Bien qu’il soit resté muet face à Angers le week-end dernier, ses statistiques impressionnent : il a trouvé le chemin des filets sept fois lors de ses neuf dernières sorties. Strasbourg est prévenu, le danger numéro un est identifié.