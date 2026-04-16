Mercato OM : Un jeune défenseur attendu à Marseille ?

Les dirigeants de l’OM travaillent discrètement sur le mercato à venir. Ils ont d’ailleurs jeté leur dévolu sur un jeune défenseur évoluant en Ecosse, Alfie Osborne.

Mercato : L’OM prospecte en Ecosse, Alfie Osborne visé

La cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille est au charbon en cette fin d’année. Outre la succession de Medhi Benatia, elle planche aussi sur son prochain mercato. Les contraintes économiques poussent même l’OM à redoubler d’efforts afin d’attirer de nouveaux talents à bas prix.

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Ses scouts n’écartent ainsi aucune zone géographique pour trouver la perle rare. Et leur dernière trouvaille conduit en Ecosse. Foot Mercato le confirme, la direction de l’OM s’intéresse de près à Alfie Osborne, jeune défenseur central impressionnant à Hearts. Le colosse écossais de 17 ans affiche déjà une maturité certaine.

Anticiper le départ de Leonardo Balerdi

Il porte le brassard de capitaine chez les moins de 19 ans de sa sélection nationale. Son profil atypique et son leadership en font une cible idéale pour l’OM. Surtout qu’Alfie Osborne sera libre de tout contrat cet été. Cette situation contractuelle permettrait aux Olympiens de boucler l’opération à moindre coût.

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Ils devront s’acquitter d’une simple indemnité de formation fixée à 220 000 euros. Une arrivée d’Alfie Osborne permettrait par ailleurs à l’OM d’anticiper les futurs remaniements en défense. Leonardo Balerdi étant proche de s’en aller cet été.