Mercato PSG : Campos prépare un coup inattendu en Ligue 1 !

La direction du PSG lorgne un roc du LOSC pour le prochain mercato estival. Les pourparlers pourraient bientôt débuter.

Mercato PSG : Luis Campos cible Nathan Ngoy

C’est la sensation belge qui met tout le monde d’accord au LOSC. Recruté pour une bouchée de pain au Standard de Liège, à peine 3 millions d’euros, Nathan Ngoy n’est plus un inconnu. En quelques mois, ce défenseur de 22 ans est passé de l’ombre des bancs de touche à la lumière des radars du PSG.

À Lille, son ascension a surpris tout le monde. Initialement perçu comme une simple option de rotation, Ngoy a rapidement balayé les doutes. Bruno Genesio l’a lancé, d’abord sur le flanc droit, avant de lui confier les clés de la défense centrale. Avec 25 apparitions cette saison, il s’est rendu indispensable. Le natif de Bruxelles dégage une assurance qui ne trompe pas.

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Le Paris Saint-Germain observe attentivement cette progression. Si les noms de Joel Ordonez et Karim Coulibaly figurent tout en haut de la shortlist de Luis Campos, Nathan Ngoy s’impose comme une alternative de premier choix. C’est une piste validée en interne. Selon Africafoot, le coach parisien, Luis Enrique apprécie le profil de celui dont la valeur marchande avoisine déjà les 20 millions d’euros.

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Le club de la capitale n’hésite plus à parier sur les talents émergents du championnat de France. Cette stratégie a déjà porté ses fruits avec des joueurs comme Bradley Barcola ou Désiré Doué. Paris cherche des profils à fort potentiel. Nathan Ngoy pourrait être la prochaine pépite polie au Parc des Princes. Le directeur sportif portugais est un admirateur du Belge.