FC Nantes : Ça chauffe, réunion d’urgence ce week-end ?  

Le FC Nantes est tout proche de la relégation. Le coach nantais, Vahid Halilhodzic a critiqué vertement la gestion des Kita.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic attaque les Kita

La tension monte au FC Nantes. Le coach, Vahid Halilhodzic ne mâche pas ses mots. La direction actuelle condamne le club par son incompétence. Waldemar Kita, en rappelant le technicien de 73 ans pour une mission de sauvetage, connaissait pourtant la franchise de l’homme.

Les Canaris sombrent vers la Ligue 2 et Coach Vahid identifie clairement les coupables. Selon lui, le déclin chronique de Nantes n’est pas un accident, mais une suite logique d’erreurs. Face aux journalistes, avant le choc contre Brest à la Beaujoire, il a critiqué la gestion familiale des Kita. Franck Kita, le directeur général, se retrouve visé. Pour Halilhodzic, ce dernier occupe son poste par simple héritage paternel plutôt que par mérite.

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Le technicien nantais pointe du doigt un mal profond : des dirigeants qui pilotent le club à distance. Cette attaque pourrait pousser les Kita à vite sceller le sort de l’ancienne gloire de la Maison Jaune. Une réunion d’urgence pourrait se tenir ce week-end. Le FC Nantes est aux abois.

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On voit mal Waldemar Kita limoger son coach à quelques journées de la fin du championnat. Le FC Nantes, joyau du football français, s’apprête à quitter l’élite dans un climat de rupture totale. Cet été, le destin des Kita sera au cœur des débats, alors que la colère des supporters, réclamant leur départ, ne cesse de grandir.