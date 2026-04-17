FC Nantes : L’incroyable prédiction d’Halilhodzic sur le PSG

À quelques jours d’affronter le PSG en Ligue 1, Vahid Halilhodzic n’a pas caché son admiration pour l’équipe de Luis Enrique. L’entraîneur du FC Nantes pense toutefois que les Canaris peuvent créer l’exploit face aux Parisiens.

Vahid Halihodzic : « Battre Paris sur un match, c’est possible »

À l’aube d’une énième rencontre capitale pour le maintien du FC Nantes en Ligue 1, Vahid Halilhodzic espère une victoire contre le Stade Brestois pour rester en vie et relancer une dernière dynamique dans cette saison. Et alors que la LFP a programmé le match en retard de la 26e journée de Ligue 1 contre le Paris SG pour le mercredi 22 avril à 19 heures, l’entraîneur nantais pense son équipe capable de surprendre le club de la capitale, mais sur une seule rencontre.

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« Sur un match, tu peux gagner face à Paris. Mais sur deux matchs, c’est impossible », a notamment déclaré Coach Vahid en conférence de presse ce vendredi avant de poursuivre. « Il y a aucune équipe dans le monde qui peut les battre sur deux matchs. Sur un match oui, sur deux matchs, impossible.

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Je sais que de temps en temps il y a un peu de jeunesse chez eux, de temps en temps ils ont un peu le melon. Alors on peut profiter de ça. Mais autrement, sur deux matchs, c’est impossible. Parce que quand ils ont le melon, il suffit qu’ils le dégonflent un peu, qu’ils mettent un autre joueur encore meilleur… Quel plaisir à entraîner », a ajouté l’ancien du Paris Saint-Germain entre 2003 et 2005.

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Après sa double confrontation européenne victorieuse face à Liverpool, l’équipe de Luis Enrique retrouve le championnat de Ligue 1 ce dimanche soir avec la réception de l’OL en clôture de la 29e journée. Quelques jours plus tard, les Rouge et Bleu vont affronter le FC Nantes le mercredi soir, au Parc des Princes.