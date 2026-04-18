‎Alerte Mercato : 45M€ ! Le PSG tient le défenseur parfait

‎Le PSG pensait recruter un défenseur, il a peut-être trouvé bien davantage : un socle. En quelques mois, Willian Pacho a transformé les doutes initiaux en certitudes éclatantes, au point de devenir l’un des visages les plus rassurants du projet de Luis Enrique.

‎Mercato PSG : Pacho, un transfert qui avait surpris

‎Lorsque le PSG a déboursé 45 millions d’euros pour arracher Willian Pacho à Eintracht Francfort, les interrogations ont fleuri comme des pâquerettes en avril. Le grand public connaissait peu l’Équatorien, surtout dans un contexte où le nom de Leny Yoro circulait avec insistance. ‎Mais le terrain, juge implacable, a rapidement rendu son verdict. Pacho a imposé sa sérénité, sa vitesse d’intervention et sa lecture du jeu.

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Un recrutement qui, avec le recul, ressemble moins à un pari qu’à un coup de maître. ‎Comme l’a rappelé Grégory Ascher : « Il faut se rappeler que quand il est arrivé pour 40 millions d’euros, j’ai entendu sur ce plateau et ailleurs : “Qui ? 40 millions sur un mec qu’on ne connait pas ?” », a-t-il lâché sur L’Equipe de Greg. Une phrase qui résume parfaitement le scepticisme initial.

‎Le profil idéal pour le football de Luis Enrique

‎Sous Luis Enrique, le défenseur central n’est plus seulement un stoppeur. Il doit défendre haut, gérer les transitions, relancer proprement et parfois couvrir quarante mètres dans le dos du bloc. Sur ce point, Pacho coche toutes les cases. ‎« C’est le prototype même du défenseur central moderne. Il a absolument tout. Il est extrêmement rapide. Il est calme. C’est le défenseur parfait pour Luis Enrique », assure Olivier Bossard.

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‎Cette déclaration répond clairement à la question que beaucoup se posaient lors de l’annonce du deal : pourquoi le Paris Saint-Germain a-t-il mis 45 M€ sur lui ? ‎La réponse tient en un mot : compatibilité. Dans le système parisien, rares sont les joueurs capables de défendre seuls à 40 mètres du but avec autant d’aisance.

‎Un patron déjà adopté par tout Paris

‎Le plus frappant reste l’adhésion totale autour du joueur. Des consultants aux anciens du club, tous saluent son influence. Jérôme Alonzo a même lâché une formule forte : « C’est absurde tellement il est fort. » Puis il a ajouté : « quand tu es entraîneur tu es content, quand tu es président tu es content. »

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‎Même son intensité défensive impressionne. Benoît Trémoulinas souligne : « Quand vous êtes attaquant adverse, c’est compliqué. Il est dur. » ‎Au PSG, où les recrutements ont souvent été contestés, Pacho symbolise une nouvelle logique : moins de bling, plus de cohérence. Et à Paris, cela vaut parfois bien plus que 45 millions.