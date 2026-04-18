Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un roc marocain  

La direction de l’OM négocie en Angleterre le transfert d’un latéral marocain. Les Anglais sont prêts à céder leur pépite.

Mercato : L’OM passe à l’offensive pour le prodige Adam Aznou

Marseille s’active déjà pour son couloir gauche. Alors que la Ligue 1 entre dans sa dernière ligne droite, l’état-major olympien prépare en coulisses un mercato estival mouvementé. Selon la presse britannique, l’OM cible prioritairement Adam Aznou, le jeune talent marocain en difficulté à Everton.

Aznou vit un calvaire dans le Merseyside. Recruté l’été dernier au Bayern Munich pour 9 millions d’euros, le latéral n’a pas trouvé sa place dans le onze des Toffees. Son bilan est famélique : 34 petites minutes de jeu seulement, dont une brève apparition en FA Cup contre Sunderland. Malgré vingt convocations sur le banc en Premier League, il n’a jamais foulé la pelouse du championnat anglais cette saison.

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À 19 ans, l’international espoirs marocain veut s’extirper de cette frustration. Il cherche un nouveau défi pour lancer enfin sa carrière professionnelle. Marseille se tient prêt pour l’accueillir. L’intérêt phocéen ne date pas d’hier. TeamTalk révèle que l’OM avait déjà tenté une approche lors du dernier mercato hivernal.

Everton avait alors opposé une fin de non-recevoir, craignant de manquer de solutions au poste d’arrière gauche. Mais la donne a changé. Le manager David Moyes dispose désormais de nouvelles pistes pour renforcer sa défense, ce qui ouvre la porte à un départ d’Aznou dès le mois de juin. Marseille dispose d’un boulevard, puisque Getafe, un temps sur le dossier, semble s’être retiré de la course.

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Comment l’opération va-t-elle se concrétiser ? Si Everton reste ouvert à une vente sèche, la tendance actuelle penche vers un prêt assorti d’une option d’achat. Cette formule permettrait à l’OM de tester le joueur avant de s’engager sur le long terme. Pour le club de la cité phocéenne, c’est l’opportunité de s’offrir une pépite à moindre coût. Aznou, de son côté, voit en Marseille le cadre idéal pour montrer ses qualités.