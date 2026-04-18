Mercato OM : Enorme annonce sur l’avenir de Greenwood

À l’OM, le dossier Mason Greenwood commence déjà à agiter les couloirs du Vélodrome avant même l’ouverture officielle du mercato. Entre impératifs financiers et interrogations sportives, la prise de parole de Marcel Desailly jette une lumière crue sur le futur de l’attaquant anglais.

Mercato OM : Desailly recommande des pistes à Greenwood

À l’heure où l’Olympique de Marseille cherche à stabiliser ses comptes, Greenwood apparaît comme l’un des actifs les plus bankables de l’effectif. À 24 ans, son rendement offensif et sa cote sur le marché font de lui un candidat naturel à une vente estivale. Marcel Desailly n’a d’ailleurs pas pris de gants au moment d’évoquer la question.

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« Je pense qu’il peut jouer pour Marseille, pour Villarreal ou pour Aston Villa », a estimé l’ancien champion du monde auprès de Goal. Une déclaration lourde de sens, qui positionne clairement deux portes de sortie crédibles : Villarreal CF en Liga et Aston Villa en Premier League.

Le doute sur le très haut niveau

Là où l’analyse devient plus piquante, c’est sur la capacité de Greenwood à franchir un palier supplémentaire. Desailly se montre nettement plus réservé sur une arrivée dans un cador européen. « Si j’étais Manchester City ou Arsenal, je ne l’achèterais pas Greenwood », a-t-il lâché. Le constat est sévère : talent évident, oui, mais irrégularité persistante.

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Pour reprendre une image de vestiaire, Greenwood peut illuminer un match comme une rampe de projecteurs… puis disparaître pendant une heure. Cette lecture rejoint une réalité tactique : dans les championnats les plus exigeants, la continuité dans l’effort sans ballon et la répétition des courses font souvent la différence.

L’OM face à un choix stratégique majeur

L’OM doit-il vendre Greenwood ? La réponse, d’un point de vue économique, semble presque évidente. Une vente importante offrirait une marge de manœuvre précieuse pour renforcer plusieurs secteurs. Sportivement, perdre un tel profil serait un risque.

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Mais à Marseille, le mercato est souvent un exercice d’équilibriste : garder le talent ou sauver les finances. Et entre les deux, le club phocéen devra vite choisir, avant que ce dossier ne se transforme en véritable feuilleton de l’été.