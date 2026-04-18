‎Mercato : C’est confirmé, Bilal Nadir va quitter l’OM

‎‎Bilal Nadir s’avance vers la sortie à l’OM, et cette fois, la tendance se précise sérieusement du côté de la Canebière. Entre temps de jeu famélique, discussions contractuelles au point mort et intérêt venu de France comme de l’étranger, le jeune milieu offensif semble arrivé à un tournant majeur de sa jeune carrière.

‎‎Mercato OM : Bilal Nadir, le talent qui n’a jamais vraiment décollé

‎Bilal Nadir cristallise à lui seul l’une des frustrations récentes de l’Olympique de Marseille : celle des jeunes talents aperçus, puis brusquement effacés du paysage. Arrivé en 2021 avec l’étiquette d’un joueur prometteur, le Franco-marocain avait laissé entrevoir une vraie finesse technique, une capacité à casser les lignes et cette touche de spontanéité qui fait souvent lever le Vélodrome.

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‎Mais dans un club où tout va très vite, parfois trop vite, le milieu offensif de 22 ans n’a jamais bénéficié d’une continuité suffisante pour s’installer. Ses apparitions se sont raréfiées, jusqu’à devenir anecdotiques. Quatre petites minutes disputées en Ligue 1 depuis le 20 février : le chiffre résume presque à lui seul le verdict sportif.

‎Un départ qui ressemble à une évidence stratégique

‎À l’OM, un contrat qui n’avance plus est souvent un signal fort. Les discussions pour une prolongation étant à l’arrêt, le scénario d’un départ libre cet été prend une épaisseur de plus en plus crédible, selon Foot Mercato. ‎Derrière ce choix, il y a aussi une logique de reconstruction. Marseille veut stabiliser son effectif après plusieurs mercatos agités.

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Dans cette nouvelle feuille de route, Habib Beye ne semble pas avoir fait de Bilal Nadir une pièce maîtresse. Le jeune footballeur devrait donc quitter l’Olympique de Marseille faute de place dans le projet sportif actuel.

‎Le risque du grand regret marseillais

Plusieurs clubs français suivent sa situation, tandis que des pistes en Espagne et en Angleterre se dessinent. Pour un joueur de ce profil, plus libre mentalement et dans un environnement moins brûlant, l’explosion n’aurait rien de surprenant.

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‎Et c’est précisément ce qui peut nourrir les regrets marseillais. L’OM connaît bien cette musique : laisser filer un talent, puis le voir briller ailleurs. Dans le tumulte du mercato, Bilal Nadir pourrait bien devenir l’un des dossiers les plus commentés de l’été sur la Canebière.