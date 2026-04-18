Mercato PSG : Un milieu sénégalais arrive  

La direction du PSG lorgne un milieu de terrain en Premier League en vue du prochain mercato estival. Le sénégalais est annoncé sur le départ.

Mercato : Le PSG fonce sur Pape Matar Sarr

C’est une piste inattendue qui circule dans les bureaux du Camp des Loges. Le PSG s’intéresse de très près à Pape Matar Sarr, l’ancien prodige du FC Metz qui brille sous les couleurs de Tottenham. Arrivé à Londres en 2022 pour 17 millions d’euros, l’international sénégalais a mis tout le monde d’accord. Mais cette saison est très difficile pour le Sénégalais.

Le milieu de terrain subit la méforme des Spurs, actuellement pointés à la 18e place du classement. Cette situation critique précipite les rumeurs de transfert : en cas de chute en Championship, son départ devient inéluctable. Selon les révélations de CaughtOffside, le Paris SG est un sérieux prétendant pour s’offrir ce milieu de terrain.

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Le Bayern Munich et le Real Madrid surveillent aussi la situation du natif de Thiaroye. Une source proche des négociations confie que sa valeur marchande explose. Une offre de 50 millions de livres sterling, soit environ 57 millions d’euros, pourrait convaincre la direction londonienne de céder son joyau. Il a paraphé un bail jusqu’en 2030.

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Le PSG est prêt à bondir. Pape Matar Sarr se concentre pour le moment sur l’opération maintien. L’entraîneur du club, Roberto De Zerbi souhaite bâtir son futur projet autour du Sénégalais, peu importe l’échelon où évoluera l’équipe. Si les pourparlers marchent, l’ancien Messin pourrait revenir en France cet été.