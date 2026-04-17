Mercato : C’est fait, un maestro espagnol signe avec le PSG

Selon la presse locale, le PSG accélère en interne pour sécuriser plusieurs éléments clés de son effectif. Le club de la capitale a ainsi décidé de miser sur la stabilité en prolongeant un joueur important de son projet.

Mercato PSG : Un cadre prolonge au milieu de terrain

Ce jeudi, RMC Sports a fait le point sur plusieurs dossiers majeurs au PSG. Qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le club de la capitale sécurise déjà son effectif en vue de la saison prochaine. Après Willian Pacho et Joao Neves, un autre cadre de Luis Enrique.

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En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, « les dirigeants parisiens ont déjà bouclé le dossier de Fabian Ruiz pour une prolongation d’un an + un an en option par rapport au contrat actuel (juin 2027). L’international espagnol sera donc lié au PSG jusqu’en 2028 au minimum. »

Grand artisan de la saison 2025-2026 historique du Paris SG, le milieu de terrain de 30 ans va ainsi poursuivre son aventure parisienne après la prochaine Coupe du Monde. Pièce essentielle du système de Luis Enrique, Fabian Ruiz bénéficiera d’un salaire plus en adéquation avec son statut.

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Le club devrait officialiser ces différentes prolongations avant la fin de la saison. Parallèlement à cela, le Paris Saint-Germain aurait également avancé sur le dossier Lucas Beraldo. Sous contrat jusqu’en 2030, le polyvalent défenseur brésilien devrait rempiler jusqu’en juin 2030. Enfin, les cas d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, plus sensibles, devraient connaître un dénouement à la fin du printemps.

Les discussions restent positives et les deux attaquants internationaux français, très cotés, sont heureux dans la capitale. Éloigné des terrains depuis la mi-janvier à cause de douleurs au genou, Fabian Ruiz continue de franchir des étapes vers son retour. Selon L’Équipe, le milieu espagnol a récemment repris une partie des séances collectives, signe que sa récupération avance dans le bon sens après plusieurs semaines d’absence.

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