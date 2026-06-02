Coup de théâtre à l’OM : McCourt arrive avec un projet XXL !

Le naming avec Orange arrivant à son terme, l’OM recherche un nouveau partenariat pour Vélodrome. Frank McCourt négocierait même un partenariat inédit pour ce stade.

OM : Frank McCourt, son plan pour le naming du Vélodrome

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L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Loin des rumeurs entourant son mercato hivernal, le club phocéen cherche un nouveau sponsor pour son stade. Car le naming avec Orange expire dans quelques semaines. L’idée d’une prolongation de ce contrat n’étant plus d’actualité.

Frank McCourt et sa direction cherche un nouveau partenaire capable de propulser le club dans une nouvelle ère, loin des frontières nationales. Le propriétaire de l’OM a d’ailleurs une idée précise pour ce « naming ». Le média Sport Business explique que les responsables phocéens comptent s’inspirer du modèle catalan.

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Tout comme le FC Barcelone avec Spotify, ils souhaitent associer le Vélodrome à une marque mondiale, puissante. Ce projet ne se limite pas à un simple apport financier. Il s’agira de transformer l’enceinte marseillaise en une vitrine internationale. Quelle entreprise associera donc son nom au Vélodrome ?

Revolut en pole position

Le rapprochement avec CMA CGM, principal sponsor maillot de l’OM, était un temps évoqué. Mais cette théorie semble aujourd’hui écartée. La source assure que c’est bien la fintech britannique Revolut qui est en pole pour prendre le naming du Vélodrome. La société cherche à consolider sa présence sur le marché français.

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Un partenariat avec l’Olympique de Marseille lui offrirait une exposition exceptionnelle auprès d’une base de fans passionnés et massive. Rien n’est encore acté, mais cet intérêt de Revolut confirme l’attractivité croissante de l’OM. Notons que le stade appartient à la ville de Marseille. Cela impose une concertation étroite avec les autorités compétentes.