Mercato OM : Une grosse info tombe à Marseille  

Le coach de l’OM, Habib Beye est sous pression. Les dirigeants marseillais ciblent un nouvel entraîneur pour le remplacer.

Mercato OM : Habib Beye sur la sellette

Habib Beye joue son avenir. À Marseille, l’entraîneur sénégalais est en danger pendant ce sprint final. Quatrième au classement avec 52 points, l’OM vise une qualification directe en Ligue des champions. Or, ce ne sera pas une mince affaire.

Arrivé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, Beye portait deux missions : la Coupe de France et la C1. Le premier objectif a déjà échoué. Désormais, seul un retour dans l’élite européenne pourrait sauver son poste. Sans cette qualification, la direction olympienne n’hésitera pas à s’en séparer.

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Selon Tutto Mercato Web, le club phocéen réactive une piste bien connue : Sergio Conceição. L’intérêt marseillais pour le technicien portugais n’est pas nouveau. Pourquoi lui ? Il connaît la Ligue 1 après un passage réussi à Nantes. Il possède une solide expérience européenne forgée durant sept ans à Porto et six mois à l’AC Milan. Déjà courtisé à l’été 2024 puis en février dernier, Conceição a toujours manifesté un intérêt réel pour le projet marseillais.

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L’opportunité est réelle car le Portugais souhaite quitter Al-Ittihad pour revenir en Europe. Son contrat court pourtant jusqu’en 2028. Mais attention, Marseille n’est pas seul sur le coup. En Italie, la Lazio Rome prend des renseignements et Naples en fait une priorité pour remplacer Antonio Conte. L’OM devra vite agir. Tout dépendra, finalement, des résultats des cinq prochains matchs. Un échec sportif condamnerait Beye et lancerait officiellement le grand chantier du nouvel entraîneur.