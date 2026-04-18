Mercato OL : Lyon fonce sur un ancien attaquant de Marseille

Encore une nouvelle piste attribuée à l’OL ! Elle mène vers un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Le dossier s’annonce compliqué.

Mercato : L’OL vise Luis Henrique pour se renforcer offensivement

Le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean, est très actif. Il prospecte dans plusieurs championnats européens en attendant l’ouverture officielle du marché des transferts. Plusieurs pistes sont attribuées au club rhodanien, dont celle menant vers Luis Henrique.

L’ancien ailier de l’OM n’a pas réussi à s’imposer à l’Inter Milan et est sur le départ. Il a marqué un seul but et a délivré 3 passes décisives en 39 matchs disputés sous le maillot des Nerazzurri, toutes compétitions confondues.

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Informé de la situation sportive difficile de l’ailier de 24 ans, l’Olympique Lyonnais se serait positionné pour le recruter, selon les informations du média turc Fotomac. Lyon a besoin de renforts offensifs, car Endrick doit retourner au Real Madrid et Malick Fofana est en instance de transfert après son départ retardé l’été dernier.

🚨 Inter forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Henrique, Beşiktaş'ın transfer adaylarından biri. (Ertan Süzgün) pic.twitter.com/9CgXGByvA8 — Gündem Beşiktaş (@gundembjkcom) April 17, 2026

Lyon pense à un prêt avec option d’achat, l’Inter exige 20 M€

Cependant, l’OL devra sortir le grand jeu pour espérer faire revenir Luis Henrique en France. Le club lombard est certes disposé à se débarrasser de lui, mais il ne le bradera pas. Transféré de Marseille à presque 23 M€ hors bonus, il est évalué au même montant par Transfermarkt. L’Inter exigerait au moins 20 M€ pour laisser filer le Brésilien.

Or, la direction de Lyon pense à un prêt assorti d’une option d’achat pour le récupérer. En effet, le club de Michele Kang est surendetté et ne peut pas conclure un seul transfert sec à plus de 20 millions d’euros.

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De plus, la concurrence pour Luis Henrique est déjà forte. Le Besiktas en Turquie, Bournemouth, Everton, Aston Villa en première League, ainsi que l’AS Monaco en Ligue 1 sont sur les rangs pour relancer l’ancien Marseillais.