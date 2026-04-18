Mercato OM : Benatia discute avec un serial buteur  

32 buts. C’est le chiffre fou qui affole les recruteurs l’OM pour cet été. Le club cible désormais Dion Drena Beljo, le prolifique attaquant du Dinamo Zagreb.

Mercato : L’OM vise Dion Drena Beljo

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia flaire un bon coup en Croatie. Il s’agit de Dion Drena Beljo. Le buteur croate terrorise les défenses. Avec 32 réalisations et 6 passes décisives cette saison, son bilan impressionne. International croate de 24 ans, Beljo est lié au Dinamo jusqu’en 2030. Mais son contrat longue durée ne freine pas l’intérêt des grands clubs européens.

Selon Valentin Gds, de Football Club de Marseille, l’OM suit le joueur de très près. Transfermarkt évalue le joueur à 4 millions d’euros seulement, un montant dérisoire face à une telle efficacité. Pour Marseille, c’est l’opportunité de recruter un renfort offensif majeur sans vider les caisses. Le risque financier reste minime, le gain potentiel immense.

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La concurrence s’organise déjà en Ligue 1. Le Stade Rennais et le LOSC étudient également le profil de ce buteur hors norme. Mais une question demeure : Beljo peut-il briller hors de ses terres ? Ses passages à Augsbourg et au Rapid Vienne n’avaient pas convaincu. Ce manque de réussite à l’étranger explique d’ailleurs son prix encore abordable.

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Marseille pourrait dégainer une offre dès l’ouverture du marché des transferts. Le profil du joueur séduira sans aucun doute le public du Vélodrome. Medhi Benatia et sa cellule de recrutement auraient déjà commencé par sonder le terrain. Recruter ce talent pur pourrait être le coup de génie du prochain mercato phocéen.