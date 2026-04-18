Mercato OM : Un ailier à 13 buts arrive, c’est 35 M€

La direction de l’OM dégote le digne successeur de Mason Greenwood. Les dirigeants turcs ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato OM : 35 M€ pour le successeur de Greenwood

Les dirigeants de l’OM fouillent un peu partout pour le prochain mercato estival. La cellule de recrutement s’active déjà pour dénicher l’ailier droit de demain. L’objectif est de compenser la perte probable de Mason Greenwood dès l’ouverture du prochain mercato estival.

Sans une qualification en Ligue des Champions, les cadres du vestiaire, attirés par d’autres horizons, pourraient forcer leur départ. Mason Greenwood illustre parfaitement cette menace. Ses statistiques impressionnantes attirent les regards et font grimper sa valeur marchande. Pour ne pas être pris de court, l’OM supervise intensément Dorgeles Nene, l’ailier malien qui brille actuellement sous les couleurs de Fenerbahçe.

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Sa cote explose. Selon le journaliste Ekrem Konur, les dirigeants turcs se montrent gourmands. Pour espérer ouvrir les négociations, un chèque de 35 millions d’euros minimum sera exigé. C’est une somme conséquente, mais pas inaccessible. Toutefois, Marseille devra impérativement réaliser une vente majeure avant de s’aligner sur de tels montants.

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Le jeune talent de 23 ans affole les compteurs. Aligné sur le flanc droit, Nene affiche un bilan redoutable cette saison : 13 buts et 12 passes décisives en 45 matchs. Ses solides performances justifient ce prix élevé. Mais attention, Marseille n’est pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et plusieurs écuries de Premier League surveillent aussi de très près la situation du prodige malien.