PSG : Enrique affiche son groupe pour la réception de l’OL !

Ce dimanche, à 20h45, le PSG (1er) accueille l’OL (5e) au Parc des Princes en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique pour cette rencontre au sommet.

PSG : Le grand retour de Fabian Ruiz confirmé

Le PSG reçoit l’OL, ce dimanche soir, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs. Absent depuis mi-janvier, Fabian Ruiz a été convoqué par l’entraîneur Luis Enrique pour défier l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1.

Lisez aussi : PSG : Les compos, Luis Enrique ne donne aucune chance à l’OL

À voir

Comment Bastia a pris l’ASSE à son propre jeu

« Il est bien, il a fait tout l’entraînement. Demain, si tout est normal, il sera dans l’équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure », avait annoncé son entraîneur Luis Enrique, samedi en conférence de presse. Le milieu de terrain espagnol n’a plus joué le moindre match avec le Paris SG depuis le 20 janvier dernier.

Ce soir-là, à Lisbonne, lors de la défaite face au Sporting (2-1) en phase de ligue de la Ligue des Champions, le joueur de 30 ans s’était blessé au genou. Une fissure à la rotule gauche avait été détectée. Touché à la cuisse face lors du quart de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, le latéral gauche portugais Nuno Mendes est forfait.

Lisez aussi : OL: Endrick prévient le PSG pour le choc au Parc des Princes

À voir

PSG : Les compos, Luis Enrique ne donne aucune chance à l’OL

Désiré Doué, sorti sur blessure face à Liverpool mardi, est bien présent. À l’inverse, Nuno Mendes, Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou sont absents. À noter, l’absence d’Ibrahim Mbaye du groupe. Le titi parisien, qui ne figurait pas dans le point médical, joue beaucoup moins ces dernières semaines.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Pacho

Lire la suite sur le PSG

PSG : Luis Enrique confirme un renfort de taille contre l’OL

OL : Paulo Fonseca dévoile son plan pour contrarier le PSG !

À voir

OM : Medhi Benatia pointé du doigt après l’échec à Lorient !

Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola.