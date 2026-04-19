PSG-OL : Terrible nouvelle pour le paris SG !

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Le PSG a vu passer un frisson glacial au Parc des Princes face à l’OL. À seulement neuf jours du choc face au Bayern Munich, la sortie prématurée de Vitinha, touché à la cheville, fait naître une inquiétude majeure autour du club parisien.
PSG-OL : Vitinha contraint d’abandonner ses coéquipiers
Le silence a presque couvert le bruit du stade. Sur une mauvaise retombée après un duel aérien, Vitinha s’est immédiatement tenu la cheville droite, le visage fermé. Une image qui, à Paris, vaut souvent plus qu’un long communiqué médical. Le milieu portugais a bien tenté de poursuivre, fidèle à son tempérament combatif, mais son déplacement moins fluide et ses appuis hésitants ont rapidement alerté le banc.
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Son remplacement avant la pause par Warren Zaïre-Emery a confirmé que le problème ne relevait pas d’un simple inconfort. Au-delà de la blessure, c’est le timing qui glace le staff du Paris Saint-Germain. Dans le système de Luis Enrique, Vitinha n’est pas un simple relayeur : il est le chef d’orchestre, celui qui donne le tempo, casse les lignes et sécurise la première relance.
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Face au Bayern Munich, son éventuelle absence changerait profondément l’équilibre parisien. Sans lui, le PSG perd une partie de sa maîtrise technique, mais aussi sa capacité à respirer sous pression. C’est précisément ce type de détail qui décide souvent d’une demi-finale européenne.
Une réponse claire avant le Bayern
La question que tout le monde se pose désormais est de savoir si Vitinha sera apte pour le choc à venir face au Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. À ce stade, la réponse dépendra des examens médicaux des prochaines heures, mais une blessure à la cheville à si courte échéance reste toujours préoccupante.
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Paris dispose d’une alternative crédible avec Zaïre-Emery, plus vertical et plus percutant, mais moins gestionnaire. En clair, si Vitinha manque à l’appel, le Paris Saint-Germain pourrait gagner en intensité ce qu’il perdrait en sérénité. Et contre le Bayern, l’improvisation se paie souvent au prix fort.