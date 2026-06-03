Mercato FC Nantes : Négociation en cours, Kita dégote un nouveau coach

Christophe Pélissier s’éloigne du FFC Nantes. Les dirigeants nantais lorgnent deux nouveaux techniciens pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : La piste Christophe Pélissier éteinte ?

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Le banc du FC Nantes cherche toujours son maître, mais ce ne sera probablement pas lui. Christophe Pélissier, un temps pressenti avec insistance pour devenir le nouvel entraîneur des Canaris, s’éloigne totalement de la Loire-Atlantique.

Récemment encore, la venue du technicien semblait acquise. La tendance s’est pourtant inversée en l’espace de quelques heures. Ce qui paraissait évident hier devient désormais improbable. L’insider Emmanuel Merceron a jeté un froid glacial sur cette piste. « Visiblement, ce ne serait pas Pélissier », a-t-il écrit.

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Cette déclaration éteint une rumeur qui enflammait l’entourage du club. Certes, le président Waldemar Kita a bien rencontré l’ex-coach de l’AJ Auxerre lors d’un rendez-vous secret à Paris pour dessiner les contours d’un avenir commun. Aucun accord n’a cependant émergé de cette entrevue. Les discussions coincent.

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Face à cette situation, le patron du FC Nantes s’active déjà sur d’autres dossiers chauds. Il y a Thierry Laurey. C’est un habitué des missions commando, passé par Strasbourg et le Paris FC. La deuxième cible est Stéphane Moulin. Ces deux profils possèdent une solide expérience. Ils savent parfaitement gérer la reconstruction d’un club en crise. Rien n’est encore scellé définitivement. Si le dossier Pélissier n’est pas totalement enterré, il a pris un sérieux coup de frein.