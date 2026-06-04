Mercato : Yan Diomandé lâche une énorme annonce sur le PSG

Yan Diomandé est l’une des pistes majeures du PSG sur ce mercato estival. Courtisé par plusieurs géants européens, le jeune international ivoirien a profité d’une prise de parole publique pour adresser un message qui ne devrait laisser personne indifférent du côté de Paris, tout en maintenant le suspense sur son avenir.

‎Mercato PSG : Yan Diomandé, un talent qui affole déjà l’Europe

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‎À seulement 19 ans, Yan Diomandé a changé de dimension cette saison. Arrivé en Allemagne avec l’ambition de franchir un cap, l’ailier du RB Leipzig a rapidement confirmé les espoirs placés en lui grâce à des statistiques particulièrement remarquées : 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues.

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‎Une telle progression n’a évidemment pas échappé aux plus grandes écuries du continent. Le PSG suit son évolution avec attention, mais les dirigeants parisiens ne sont pas seuls sur le dossier. Liverpool et le Real Madrid surveillent également un joueur dont la valeur continue de grimper à mesure que ses performances s’accumulent.

‎Une déclaration qui résonne jusqu’à Paris

‎À la veille de la rencontre entre la France et la Côte d’Ivoire à Nantes, Diomandé a été interrogé sur son avenir. Sans dévoiler ses intentions futures, il a toutefois livré une confidence qui risque d’alimenter les discussions durant tout l’été. ‎« Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible », a-t-il balancé avant de faire une déclaration d’amour au champion d’Europe :

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« J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite », a ajouté Yan Diomandé. Une déclaration loin d’être anodine. Sans annoncer un départ, le joueur montre clairement que le champion d’Europe occupe une place particulière dans son histoire personnelle.

‎Le Paris SG face à un dossier complexe

‎Pour autant, Paris sait que l’opération ne sera pas simple. Leipzig est en position de force puisque le joueur dispose encore de plusieurs années de contrat. Selon les informations relayées ces dernières semaines, le club allemand réclamerait près de 100 millions d’euros pour envisager un transfert. ‎Cette exigence financière explique pourquoi le dossier reste particulièrement délicat.

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Même pour un Paris Saint-Germain ambitieux, un tel investissement nécessite une réflexion approfondie, surtout dans un mercato où plusieurs postes doivent être renforcés. ‎D’un point de vue stratégique, les déclarations de Diomandé représentent néanmoins une donnée importante.

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