ASSE : La LFP valide une demande exceptionnelle de Sainté

‎L’ASSE a obtenu gain de cause auprès de la Ligue de Football Professionnel (LFP) avant même le coup d’envoi de la saison 2026-2027. Confrontés à une contrainte majeure liée aux travaux de Geoffroy-Guichard, les dirigeants stéphanois ont décroché une autorisation particulière qui modifie déjà le calendrier des Verts en Ligue 2.

‎ASSE – Ligue 2 : Saint-Etienne va débuter sa saison à l’extérieur

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‎Alors que les supporters scrutent les premières décisions de l’intersaison, les dirigeants stéphanois ont discrètement remporté une bataille administrative importante. La LFP a accepté que l’ASSE dispute son premier match de championnat à l’extérieur lors du week-end du 8 août 2026.

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‎Cette demande répondait à une problématique très concrète. La pelouse de Geoffroy-Guichard fait actuellement l’objet de travaux qui ne seront achevés qu’au cours de la semaine suivant l’ouverture du championnat. Organiser une rencontre à domicile dans ces conditions aurait représenté un véritable casse-tête logistique pour le club.

‎Geoffroy-Guichard attendra encore quelques jours

‎Pour les fidèles du Chaudron, il faudra donc faire preuve d’un peu de patience. Le retour de l’ASSE dans son enceinte mythique ne devrait intervenir que lors de la deuxième journée de Ligue 2, programmée autour du 15 août. ‎Cette attente supplémentaire reste toutefois un moindre mal.

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En obtenant l’accord de la Ligue, le club évite toute précipitation concernant l’état de la pelouse et s’assure d’accueillir ses supporters dans des conditions optimales. Un détail qui peut sembler mineur mais qui compte énormément dans la préparation d’une saison longue et exigeante.

‎Une organisation qui révèle la méthode Gazidis

‎Depuis son arrivée, Ivan Gazidis défend une approche basée sur la stabilité et la planification. Cette validation obtenue auprès de la LFP s’inscrit parfaitement dans cette logique. Loin des annonces spectaculaires, les dirigeants travaillent sur des dossiers qui peuvent influencer concrètement le quotidien du club.

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Gazidis consulte, les premières décisions tombent

‎La saison de Ligue 2 débutera officiellement le 8 août 2026 pour s’achever le 22 mai 2027. La trêve hivernale interviendra après la 15e journée en décembre, tandis que l’entrée en Coupe de France est programmée au septième tour en novembre. Dans ce contexte, l’anticipation démontrée par l’ASSE apparaît comme un signal positif envoyé aux supporters.