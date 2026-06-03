ASSE : Gazidis consulte, les premières décisions tombent

Le président de l’ASSE a annoncé des changements, dans la foulée de la défaite en barrage à Nice. Finalement, il ne s’agirait pas d’un grand ménage !

ASSE : Gazidis annonce « beaucoup de choses à chnager »

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L’OGC Nice a barré le chemin de la montée en Ligue 1 à l’ASSE. Vainqueurs du match retour des barrages, les Aiglons restent dans l’élite, tandis que les Verts joueront en Ligue 2 pour la deuxième saison de suite.

Dans la foulée de l’échec de Philippe Montanier et ses joueurs, Ivan Gazidis avait annoncé un important réaménagement, afin de faire évoluer l’équipe et aller chercher à nouveau la montée en Ligue 1 la saison prochaine.

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Il a d’abord jugé cet échec « d’énorme désillusion », avant de déclarer : « Nous devons tous prendre nos responsabilités dans cet échec. […]. Nous devons maintenant penser à la prochaine étape. Franchement, il y a beaucoup de choses que nous devons changer« .

Mercato : Perrin, Soucasse et Rustem rassurés sur leur avenir à Saint-Etienne ?

Cinq jours plus tard, le grand ménage annoncé par le président de l’AS Saint-Etienne pourrait concerner que l’équipe des Verts et non l’état-major. Selon les informations de Laurent Hess de La Voix des Verts, la Direction actuelle pourrait bien rester en place.

Les départs annoncés de Loïc Perrin (Directeur sportif), Jean François Soucasse (Directeur exécutif) et Samuel Rustem (Directeur général adjoint) seraient mis sur le compte de simples rumeurs.

« Ivan Gazidis a réuni ses principaux collaborateurs, lundi, pour leur signifier qu’il était plutôt content de la façon dont les choses se sont passées cette saison à l’ASSE et pour les rassurer quant à leur avenir au sein du club », a fait savoir le confrère, avant de lâcher : « On ne se dirige pas vers un remue-ménage d’été à l’ASSE. Les supporters vont peut-être être déçus de cela ».

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Pour rappel, les groupes de supporters du club ligérien, notamment les Green Angels et Magic Fans, ont réclamé des têtes au sein de l’organigramme de Kilmer Sports Ventures (KSV). Cela, dans un communiqué commun signé cette semaine.