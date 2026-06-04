Mercato OM : Urgent ! Greenwood a choisi son futur club

‎‎Mason Greenwood et l’OM semblent avancer vers une séparation qui prend chaque jour davantage d’épaisseur. Courtisé par plusieurs clubs européens, l’attaquant anglais aurait désormais une préférence bien définie pour la suite de sa carrière, tandis que Marseille se prépare à gérer l’un des dossiers les plus importants de son mercato estival.

‎Mercato OM : La Roma passe à l’offensive pour Greenwood

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‎L’avenir de Mason Greenwood paraît de moins en moins lié au Vélodrome. Après une deuxième saison marquante sous les couleurs marseillaises, l’attaquant anglais suscite l’intérêt de plusieurs formations ambitieuses. Parmi elles, l’AS Rome semble avoir pris une longueur d’avance dans l’esprit du joueur.

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‎Selon les informations relayées par plusieurs médias italiens, le club romain aurait convaincu Greenwood grâce à son projet sportif. L’arrivée de Gian Piero Gasperini sur le banc romain aurait notamment pesé dans la réflexion de l’ancien joueur de Manchester United. Son entourage aurait même multiplié les échanges avec les dirigeants italiens afin d’évaluer la faisabilité de l’opération.

Marseille en position de force

‎Si le joueur semble regarder du côté de la capitale italienne, Marseille conserve néanmoins la maîtrise du dossier. Sous contrat et valorisé après ses performances, Greenwood représente aujourd’hui l’un des actifs les plus précieux de l’effectif olympien. ‎

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La Gazzetta dello Sport affirme que l’OM réclamerait plus de 50 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert. Certaines évaluations évoquent même un montant proche de 55 millions d’euros. Une exigence qui témoigne de l’importance prise par le joueur en seulement quelques mois sous le maillot marseillais.

‎Fenerbahçe s’invite dans la bataille

‎La Roma n’est toutefois pas seule sur ce dossier. En Turquie, Fenerbahçe suit avec attention l’évolution de la situation. Le club stambouliote souhaite frapper un grand coup sur le marché et le profil de Greenwood correspond parfaitement à cette ambition.

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Des discussions auraient déjà été amorcées avec l’entourage du joueur. Cette concurrence pourrait constituer une excellente nouvelle pour les dirigeants marseillais. Plus les prétendants seront nombreux, plus les conditions financières pourraient évoluer à l’avantage de l’OM.

‎Une vente stratégique pour Marseille

‎Au-delà du cas Greenwood, ce dossier illustre un enjeu majeur du mercato marseillais. Une vente supérieure à 50 millions d’euros permettrait au club phocéen de renforcer sa marge de manœuvre sur le marché des transferts tout en préparant son prochain cycle sportif. ‎

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Dans ce contexte, la tendance actuelle conduit vers un départ de Greenwood. La Roma apparaît aujourd’hui comme sa destination privilégiée, mais la concurrence de Fenerbahçe pourrait encore modifier les équilibres dans les prochaines semaines.