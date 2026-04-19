PSG-Bayern : Un énorme forfait confirmé pour le choc !

Le PSG et le Bayern Munich se donnent rendez-vous en demi-finale de Ligue des Champions. A quelques jours de cette double confrontation explosive, le club bavarois vient d’encaisser une mauvaise nouvelle de taille avec la blessure de Serge Gnabry.

‎Gnabry stoppé net, le Bayern perd un atout majeur avant le PSG

‎Le Bayern Munich a officialisé ce samedi une nouvelle qui change la dynamique de sa fin de saison. Serge Gnabry souffre d’une déchirure des adducteurs de la cuisse droite et sera éloigné des terrains pour une durée indéterminée. ‎Dans son communiqué, le club reste prudent mais alarmant : « Le FC Bayern Munich devra se passer de Serge Gnabry pendant un certain temps », précise-t-il, évoquant une « pause prolongée ».

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Une formule qui en dit long sur l’inquiétude en interne. ‎Titulaire régulier sous les ordres de Vincent Kompany, Gnabry est l’un des moteurs offensifs du Bayern cette saison avec 10 buts et 11 passes décisives. Son influence allait bien au-delà des statistiques, notamment en Ligue des Champions où il avait encore brillé face au Real Madrid.

Der FC Bayern muss für längere Zeit auf Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.



Gute und schnelle Genesung, Serge! 🙏



Zur Meldung: https://t.co/JdeJQkB2tR pic.twitter.com/SDcuWMGQHD — FC Bayern München (@FCBayern) April 18, 2026

‎‎Une équation tactique compliquée pour Kompany

L’absence de Gnabry rebat les cartes à l’approche du choc face au PSG prévu les 28 avril et 6 mai en demi-finale de Ligue des Champions. En interne, la question n’est plus seulement tactique : c’est aussi une perte de leadership offensif. ‎Sans lui, le Bayern devra réinventer une partie de son animation offensive.

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‎Sur le papier, le choc reste ouvert. Mais dans les faits, le Bayern perd une pièce maîtresse au pire moment de la saison. Le Paris Saint-Germain, lui, observe sans doute la situation avec une prudence mêlée d’opportunisme. ‎Car en Ligue des Champions, une absence peut parfois peser aussi lourd qu’un but encaissé.

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‎Le Bayern Munich devra-t-il changer son système sans Gnabry ? Une chose est sûre, Kompany devra adapter son attaque en privilégiant plus de jeu intérieur et moins de profondeur sur les ailes. Gnabry participait directement à plus de 20 buts cette saison toutes compétitions confondues. Il est surtout un déclencheur de transitions rapides qui va manquer à l’animation offensive des Munichois.