Vente OM : La vérité éclate sur l’arrivée d’un actionnaire

Alors qu’il s’est toujours opposé à la vente OM, Frank McCourt a récemment ouvert à la porte à l’arrivée d’un nouvel actionnaire. Cette ouverture est jusqu’ici loin d’être productive.

Vente OM : Frank McCourt peine à un nouvel investisseur

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Frank McCourt a racheté l’Olympique de Marseille en 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus. Le milliardaire américain n’a cessé depuis lors d’investir dans le club. Son objectif ? Faire de l’OM une des grandes puissances du football. Mais ses sommes engagées au fil des années n’ont pas produit l’effet escompté.

Les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous. L’OM n’est pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions en dépit de son mercato dispendieux. Ces échecs répétitifs poussent Frank McCourt à rechercher de nouvelles solutions. Même si la vente OM est régulièrement évoquée dans la presse.

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Le propriétaire de l’Olympique de Marseille espère désormais accueillir un nouvel actionnaire dans son capital. Cela permettrait de partager les charges financières et d’accompagner le développement du club. Sauf que les recherches sont jusqu’ici au point mort.

Aucun changement à la tête de l’Olympique de Marseille

Le média Sport Business le confirme, aucun investisseur n’a encore été convaincu de rejoindre le projet marseillais. Aucun accord n’aurait été trouvé à ce stade malgré l’attractivité historique de l’OM. Sa valorisation est estimée à plus de 590 millions d’euros par Football Benchmark. Dans ce contexte, Stéphane Richard se retrouve face à un chantier important.

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Le nouveau patron de l’Olympique de Marseille devra travailler sur les dossiers économiques, tout en recherchant de nouveaux partenaires. La Vente OM est donc loin d’être bouclée. Frank McCourt reste aux commandes. Et il devrait continuer à assurer seul le soutien financier du club.