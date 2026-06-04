Mercato ASSE : Un attaquant lie son avenir à Saint-Etienne

Plusieurs joueurs font leurs valises pour quitter l’ASSE, en raison du maintien en Ligue 2. Une recrue de l’été dernier ne se sent pas concernée par un départ.

Mercato : Plusieurs départs dans les tuyaux à l’ASSE

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En fin de contrat à l’ASSE, Florian Tardieu a fait ses adieux aux supporters lors du dernier match à Geoffroy-Guichard contre l’OGC Nice. Dennis Appiah et Brice Maubleu aussi n’ont pas reçu de propositions pour prolonger leur aventure chez les Verts.

N’ayant pas réussi à s’imposer au club, Ebenezer Annan, Igor Miladinovic ou encore Joao Ferreira seront poussés vers la porte de sortie. S’ils ont des prétendants, ils quitteront le Forez malgré leur contrat courant jusqu’en juin 2028 pour les deux premiers et fin juin 2029 pour le dernier.

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Prêté à l’AS Saint-Etienne avec une option d’achat, le 2 février 2026, Aboubaka Soumahoro retourne dans son club d’origine, à Hambourg SV. Son transfert ne sera pas possible, car il n’a pas joué un seul match sous le maillot des Verts.

Duffus reste à Saint-Etienne et se projette déjà

En revanche, Joshua Duffus (21 ans), lui n’a pas l’intention de quitter le club auquel il s’est lié jusqu’en juin 2029. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il se projette déjà vers la saison prochaine, avec l’équipe stéphanoise. L’ASSE reste certes en Ligue 2, mais le jeune attaquant n’est pas tenté de partir.

« Nous sommes tous déçus de ne pas avoir rempli l’objectif qu’on s’était tous fixé en début de saison. Néanmoins, nous devons récupérer après cette longue saison, nous devons revenir encore plus forts et vous donner tout ce que vous méritez, vous, nos supporters. On se voit tous bientôt », a-t-il déclaré, à 12 jours de l’ouverture officielle du mercato d’été.

Joshua Duffus dans l’ombre de Lucas Stassin !

Rappelons que l’avant-centre britanno-jamaïcain a été confronté à la concurrence de Lucas Stassin en pointe de l’attaque. Malgré cela, il a quand même fait 27 apparitions en Ligue 2 et il a été titulaire à 7 reprises. Il a également pris part aux matchs de barrages contre Rodez puis l’OGC Nice.

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En 30 matchs disputés cette saison avec l’équipe de Saint-Etienne, Joshua Duffus a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives. Arrivé à l’ASSE librement en provenance de Brighton, à la mi-août 2025, il est valorisé à 2,5 millions d’euros.