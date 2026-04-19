‎OM : Beye menace, des choix forts annoncés après Lorient

‎‎Habib Beye n’a pas cherché à masquer sa colère après la chute de l’OM à Lorient (2-0), un revers qui résonne comme un avertissement brutal dans la course à la Ligue des champions. Au-delà du score, c’est surtout l’état d’esprit de ses joueurs qui a provoqué la sortie musclée du technicien marseillais, désormais prêt à trancher dans le vif avant le sprint final.

‎‎Quand l’OM perd plus qu’un match

‎À Lorient, l’Olympique de Marseille n’a pas seulement abandonné trois points. Le club phocéen a surtout laissé apparaître ses fissures les plus inquiétantes : un manque d’intensité, des errements défensifs presque familiers, et surtout une attitude que son entraîneur n’a pas tolérée. ‎En zone mixte, Habib Beye a frappé fort.

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« Je suis très en colère aujourd’hui. Sur les attitudes, oui. Et sur l’esprit qu’on doit avoir quand on est un joueur de l’OM », a lâché le Sénégalais. Une déclaration lourde de sens, presque plus grave que le score lui-même. Dans un club où le maillot pèse parfois autant que les jambes, l’engagement reste non négociable.

‎Le message de Beye : l’heure des décisions

‎Le technicien marseillais n’a pas cherché d’excuses tactiques. Bien au contraire, il a salué la prestation lorientaise : « J’ai vu une équipe qui avait envie de gagner (…) ce que je n’ai pas vu de la part de mon équipe aujourd’hui ». ‎Cette phrase résume toute la soirée olympienne. Lorient a joué avec le couteau entre les dents ; Marseille, avec le frein à main. Le plus marquant, c’est la menace assumée du coach : « Je ferai des choix en ce sens. »

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Traduction, certains cadres pourraient céder leur place. À quatre journées de la fin, Beye envisage clairement d’injecter du sang neuf, quitte à miser sur des jeunes joueurs affamés. ‎Avec 52 points, l’OM reste provisoirement quatrième, mais le podium menace de s’éloigner. Lille, Lyon et Rennes restent à l’affût, et la moindre nouvelle contre-performance pourrait faire glisser les Marseillais hors des places européennes majeures.

Marseille dans une course contre la montre

L’OM peut-il encore finir sur le podium ? ‎La réponse est oui, car le calendrier reste favorable sur le papier avec Nice, Nantes et Le Havre avant la réception de Rennes. Mais encore faut-il afficher une cohérence mentale. Beye l’a parfaitement résumé : « Si ça ne nous met pas un électrochoc, c’est que concrètement on n’est pas prêts pour être en Ligue des champions », prévient-il. ‎

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‎Le véritable enjeu n’est plus uniquement tactique, il est psychologique. Depuis son arrivée, Habib Beye a tenté de redonner du liant, de l’intensité et une identité claire à cet OM. La défaite à Lorient agit comme un révélateur : certains joueurs semblent au bout d’un cycle. En annonçant qu’il pourrait « aller sur les quatre derniers matchs avec des jeunes », Beye envoie un double message : aux cadres, un avertissement ; aux jeunes, une opportunité immense.