Mercato OM : Genesio, un choix par défaut ? La vérité éclate

‎L’OM et Bruno Genesio semblent désormais avancer dans la même direction pour la saison prochaine. Pourtant, derrière cette nomination annoncée se cache une réalité plus complexe, marquée par une autre piste très appréciée en interne et par des obstacles financiers qui ont rebattu les cartes.

‎Mercato OM :Une arrivée de Genesio qui ne fait pas l’unanimité

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‎À Marseille, chaque nomination est examinée sous toutes les coutures. L’arrivée annoncée de Bruno Genesio ne fait pas exception. Après une saison réussie sur le banc du LOSC, ponctuée par une qualification en Ligue des champions, le technicien français apparaît comme un profil solide, expérimenté et habitué aux fortes pressions.

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‎Cependant, une partie de l’environnement marseillais imaginait un autre scénario. Certains observateurs voyaient davantage Christophe Galtier endosser le rôle de bâtisseur capable de relancer durablement le projet olympien. Cette préférence a été exprimée publiquement par Éric Di Meco, figure respectée du club phocéen.

‎Di Meco dévoile sa préférence

‎L’ancien défenseur marseillais n’a pas caché son admiration pour le parcours de Christophe Galtier. Sur RMC, il a déclaré : « Moi je militais pour Christophe Galtier, parce qu’il a gagné de partout où il est passé ». ‎Di Meco a néanmoins reconnu les qualités de Bruno Genesio.

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« Bruno a une grande expérience et a fait des coups en Ligue des Champions, en battant les meilleurs entraîneurs », a-t-il rappelé. Une manière de souligner que le futur entraîneur marseillais possède un CV suffisamment étoffé pour répondre aux exigences du Vélodrome, même si certains imaginaient un autre choix.

‎Le dossier Galtier s’est heurté à la réalité

‎L’analyse des coulisses du dossier révèle surtout que la question n’était pas uniquement sportive. Selon Éric Di Meco, plusieurs obstacles rendaient l’opération particulièrement compliquée. ‎« Le problème, c’est qu’il a un contrat avec un club qui est très content de lui et qui n’était pas prêt à le lâcher », a-t-il expliqué. L’ancien international estime même que Galtier aurait pu être séduit par un retour à Marseille : « Lui serait revenu en courant, en faisant des efforts financiers ».

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‎Cette précision change la lecture du dossier. Le choix de Bruno Genesio ne semble pas être celui d’un entraîneur retenu faute de mieux. Il apparaît plutôt comme la conséquence d’un marché où les contraintes contractuelles et économiques ont pesé aussi lourd que les préférences sportives.

‎Un défi immense pour convaincre Marseille

‎La mission qui attend Bruno Genesio reste considérable. À l’OM, les résultats comptent, mais l’adhésion du public se construit aussi par le caractère, le jeu proposé et la capacité à résister à la pression quotidienne. L’entraîneur français arrive avec un atout majeur : ses performances récentes parlent pour lui.

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