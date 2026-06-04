Mercato OL : Lyon prend une décision forte pour Fonseca

‎L‘OL et Paulo Fonseca semblent avancer dans la même direction au moment où plusieurs clubs français voient leurs entraîneurs quitter le navire. Malgré l’intérêt suscité par le technicien portugais sur le mercato, les dirigeants lyonnais affichent leur volonté de poursuivre l’aventure et préparent déjà l’avenir avec sérénité.

‎Mercato OL : Lyon choisit la continuité plutôt que l’incertitude avec Fonseca

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‎Dans un football français où les bancs de touche sont devenus particulièrement instables, l’Olympique Lyonnais tente de suivre une trajectoire différente. Alors que plusieurs clubs qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ont déjà perdu leur entraîneur, les responsables rhodaniens refusent d’entrer dans cette dynamique.

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‎Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Matthieu Louis-Jean a clairement exposé la ligne directrice du club. « Chaque cas est différent. Nous, à l’OL, on veut construire dans la continuité », a expliqué le directeur technique lyonnais. Une déclaration qui traduit une volonté affirmée de stabiliser le projet sportif autour de Paulo Fonseca.

‎Un entraîneur devenu une référence sur le marché

‎Arrivé à Lyon en janvier 2025 après son départ de l’AC Milan, Paulo Fonseca a rapidement redonné de l’élan à une équipe qui cherchait un nouveau souffle. Sous sa direction, l’OL a décroché une quatrième place en Ligue 1 et s’est offert une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

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‎Cette réussite n’est évidemment pas passée inaperçue. Matthieu Louis-Jean l’a lui-même reconnu : « Ce n’est pas évident, c’est un entraîneur très demandé, attractif. Mais Lyon est un grand club. » Une phrase qui résume parfaitement le défi actuel des dirigeants lyonnais : conserver un technicien dont la cote ne cesse de grimper.

‎Une prolongation qui enverrait un signal fort

‎Loin d’envisager un départ, l’OL réfléchit désormais à renforcer encore davantage sa collaboration avec son entraîneur. Les discussions existent déjà entre les différentes parties, même si aucune précipitation n’est recherchée. ‎« On discute, bien sûr. On est très heureux avec Paulo. Ce sont des questions qui vont se poser dans les prochaines semaines. On ne veut pas se mettre de pression, lui non plus. Mais on veut continuer avec lui », a confié Matthieu Louis-Jean.

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Dans un contexte économique souvent délicat pour les clubs français, Lyon souhaite bâtir un projet durable autour d’un entraîneur sous contrat jusqu’en juin 2027. Plus qu’un simple dossier mercato, le cas Fonseca symbolise l’ambition de l’OL de retrouver durablement sa place parmi les grandes références du football français et européen.