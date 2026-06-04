Mercato Stade Rennais : 6M€, le SRFC proche d’un deal juteux

‎Le Stade Rennais s’apprête à enregistrer une rentrée d’argent bienvenue au moment où le club prépare les contours de son prochain effectif. Avec le transfert définitif d’Albert Grønbæk vers Hambourg qui se rapproche, les dirigeants bretons pourraient récupérer près de 6 millions d’euros et refermer un dossier devenu particulièrement encombrant.

‎Mercato Stade Rennais : Une séparation devenue inévitable pour Grønbæk

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‎Certaines histoires ne trouvent jamais réellement leur place. Arrivé au Stade Rennais avec de solides références et présenté comme l’une des recrues importantes du projet rennais, Albert Grønbæk n’a finalement jamais réussi à s’inscrire dans la durée en Bretagne. ‎Les prêts successifs accordés au joueur danois ont rapidement révélé une réalité sportive difficile à contourner.

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Envoyé successivement dans plusieurs clubs européens, le milieu offensif s’est progressivement éloigné du projet rennais jusqu’à rendre son retour pratiquement impossible. Selon les informations rapportées par Ouest-France, un accord avec Hambourg serait désormais sur le point d’être finalisé.

‎Six millions d’euros qui tombent à point nommé

‎Pour les finances du Stade Rennais, cette opération possède une importance bien plus grande qu’il n’y paraît. Même si le montant récupéré ne couvre pas totalement l’investissement initial réalisé lors de son recrutement, il permet au club de limiter considérablement les pertes. ‎Cette transaction offre également un autre avantage souvent sous-estimé.

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Elle facilite l’allègement de la masse salariale. Dans un contexte où le Stade Rennais souhaite remodeler son effectif durant l’été, chaque marge de manœuvre financière devient précieuse. Les 6 millions d’euros attendus pourraient ainsi être rapidement réinjectés dans de nouvelles pistes de recrutement.

‎Hambourg mise sur la stabilité, Rennes prépare l’avenir

‎Du côté allemand, la logique est simple. Hambourg connaît déjà parfaitement le joueur et estime que son intégration est largement avancée. Miser sur un élément déjà présent dans l’environnement du club réduit les risques habituellement liés à un transfert. ‎Pour Rennes, cette vente s’inscrit dans une stratégie plus large de restructuration de l’effectif.

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D’ailleurs, Loïc Désiré avait récemment confirmé dans un entretien accordé à L’Équipe que des discussions étaient en cours concernant ce dossier. Cette sortie financièrement maîtrisée permet aujourd’hui au club breton de se concentrer pleinement sur ses priorités estivales. ‎Au final, le SRFC transforme un recrutement qui n’a jamais trouvé sa place en une opération financière utile.