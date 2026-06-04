Mercato PSG : Les 8 dossiers chauds de cet été au Paris SG

‎‎Le PSG aborde le mercato d’été avec une situation bien différente des précédentes années. Si l’ossature bâtie par Luis Enrique devrait être conservée, plusieurs cas individuels occupent déjà les bureaux de la direction parisienne, entre ambitions personnelles, temps de jeu insuffisant et opportunités de marché. Des gardiens aux attaquants, tour d’horizon des huit dossiers qui pourraient rythmer le mercato du club de la capitale.

‎Mercato PSG : Des joueurs en quête d’un nouveau souffle

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‎Parmi les situations les plus sensibles figure celle de Lucas Chevalier. Freiné par une concurrence féroce, le gardien parisien aspire désormais à un projet qui lui offre davantage de perspectives. Plusieurs formations de Ligue 1 et d’Allemagne surveillent attentivement son évolution.

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‎Même constat pour Gonçalo Ramos. L’international portugais conserve une belle cote sur le marché européen mais son utilisation irrégulière cette saison nourrit sa réflexion. La Juventus, l’AC Milan, l’Atlético de Madrid, Chelsea, Tottenham et le Borussia Dortmund figureraient parmi les clubs attentifs à sa situation selon PSG Inside Actus.

🚨 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐀𝐔 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐒𝐀𝐈𝐍𝐓-𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐈𝐍 : 𝟖 𝐃𝐎𝐒𝐒𝐈𝐄𝐑𝐒 𝐀̀ 𝐒𝐔𝐑𝐕𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐂𝐄𝐓 𝐄́𝐓𝐄́ 🔴🔵



La grande majorité du groupe devrait rester à Paris. Cependant, plusieurs situations individuelles méritent une attention particulière,… pic.twitter.com/NRNiwpY1Xn — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 2, 2026

‎Lucas Hernandez et Kang-In Lee à la croisée des chemins

‎Du côté de Lucas Hernandez, la porte n’est pas fermée mais elle reste étroitement contrôlée. Le PSG n’envisagerait un départ qu’à condition de trouver un successeur capable d’apporter immédiatement des garanties sportives. Un retour vers l’Espagne apparaît parmi les scénarios étudiés.

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‎Kang-In Lee représente un autre dossier stratégique. Apprécié par le staff parisien, le Sud-Coréen a pourtant vu son temps de jeu diminuer. Malgré une proposition de prolongation, le joueur continue de s’interroger sur son avenir. L’Arabie saoudite, la Liga et la Bundesliga suivent son cas avec intérêt.

‎Beraldo, Mbaye et Zabarniy sous observation

‎Il y a encore quelques mois, Beraldo semblait proche de quitter Paris. La tendance a pourtant évolué grâce aux ajustements tactiques de Luis Enrique. Son adaptation progressive et sa polyvalence poussent désormais le club à la réflexion avant toute décision définitive. ‎Pour Mbaye, la stratégie paraît plus claire.

Un prêt est envisagé afin de lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression dans un environnement moins concurrentiel. Quant à Zabarniy, les dirigeants considèrent qu’une deuxième saison pourrait révéler tout son potentiel malgré quelques sollicitations extérieures.

‎Bradley Barcola, symbole du projet parisien

‎Parmi tous les dossiers, celui de Bradley Barcola apparaît comme le plus serein. Malgré l’intérêt supposé du Bayern Munich, de Liverpool ou encore de Manchester United, le PSG demeure convaincu de son importance dans le projet sportif. ‎La direction travaille toujours sur une prolongation tandis que l’ailier français se sent pleinement épanoui dans la capitale.

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Son principal défi reste d’améliorer son efficacité devant le but. En interne, personne n’envisage aujourd’hui un départ. Cette confiance témoigne d’une évolution majeure de la stratégie parisienne : privilégier la stabilité et le développement des jeunes talents plutôt que multiplier les changements à chaque mercato.