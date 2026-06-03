PSG Mercato : Urgent ! Accord annoncé pour Ibrahima Konaté

Lassé libre par Liverpool à l’issue de son contrat le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté va ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière dès cet été. Visé par le PSG et le Real Madrid, le défenseur central français semble avoir déjà tranché pour son futur club.

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Après cinq ans passés à Anfield, Ibrahima Konaté sera libre de s’engager avec le club de son choix à compter du 1er juillet prochain, comme l’a récemment annoncé Liverpool FC sur son site officiel.

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« Liverpool peut confirmer qu’Ibrahima Konaté s’apprête à quitter le club à la fin de son contrat cet été. Konaté partira avec notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce qu’il apporté, et tout le monde au club lui souhaite le meilleur pour le futur », a écrit le club anglais au sujet de l’international français, qui semblait pourtant initialement bien partit pour signer une prolongation.

Rapidement associé à de nombreux cadors européens, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich, le défenseur central de 27 ans aurait fait son choix. D’après les dernières informations de Fabrizio Romano, Ibrahima Konaté devrait rejoindre les Merengues.

Les deux parties seraient d’ores et déjà parvenues à un accord verbal sur les contours d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2030. Il y a toutefois une condition à l’arrivée de Konaté au Real Madrid.

Le sort de Konaté lié à celui de Florentino Pérez

Natif de Paris, Ibrahima Konaté ne signera donc pas au PSG après une énième tentative. L’ancien joueur du RB Leipzig a donné sa parole à Florentino Pérez pour rejoindre les rangs du Real Madrid dès cet été. Cependant, le journaliste italien précise que cette signature ne sera effective qu’en cas de réélection de Pérez à la présidence du club espagnol.

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« INFO EXCLUSIVE : Le Real Madrid et Ibrahima Konaté ont trouvé un accord verbal ! Un contrat de quatre ans devrait être signé, sous réserve de la réélection de Florentino Pérez. L’annonce est imminente. Konaté a suspendu les offres saoudiennes pour le Real Madrid, comme l’a rapporté @marcosbenito9 », explique Fabrizio Romano sur sa page Twitter.

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De son côté, AS titre simplement : « Konaté, prochain transfert », signe que le dossier prend de l’ampleur entre le Real Madrid et le numéro 5 de Liverpool. Dans la capitale madrilène, Konaté retrouverait Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Édouard Mendy.