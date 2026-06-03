Mercato : Le RC Lens cible le successeur de Pierre Sage !

Approché par Crystal Palace pour prendre la place d’Oliver Glasner, Pierre Sage donne l’impression de s’éloigner du banc du RC Lens. Si bien que les dirigeants Artois penseraient déjà à sa succession.

Mercato RC Lens : Pierre Sage prêt à claquer la porte ?

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Après avoir réussi à titiller le PSG dans la course à la Ligue 1 et remporté la Coupe de France cette saison, Pierre Sage donne le tournis à la direction du RC Lens. Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 de l’exercice 2025-2026, l’entraîneur français a des sollicitations à l’étranger et pourrait bien se lancer un nouveau défi plus ambitieux. Invité dans l’After Foot après la victoire du RC Lens en Coupe de France, l’ancien coach de l’OL a clairement laissé planer le doute sur son avenir.

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« S’il y a une réflexion actuellement sur la possibilité de quitter Lens ? Oui, sinon je vous aurais répondu très franchement, mais encore une fois, malgré tout, ma volonté est de rester à Lens, et on est plutôt sur ce schéma-là », déclarait notamment Pierre Sage sur RMC, avant d’ajouter : « c’est sûr qu’on a l’impression d’avoir touché notre plafond de verre. »

Et selon les informations de L’Équipe, Crystal Palace, qui semble vouloir tout miser sur le Français après avoir vu Andoni Iraola lui filer entre les doigts, serait prêt à envoyer une première offre au technicien de 47 ans. Le quotidien sportif précise même que les Sang et Or ne pourront jamais rivaliser financièrement avec la proposition anglaise en ce qui concerne le salaire, même si aucun montant n’a encore fuité.

Le dialogue avec Sage existe toujours, mais les décideurs du RCL savent qu’il sera difficile de retenir leur entraîneur si sa volonté finale s’oriente vers un départ en Premier League, à deux ans de la fin de son contrat. Le président lensois Joseph Oughourlian et son directeur sportif Jean- Louis Leca penseraient donc déjà à sa succession.

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Passé à Lyon pour se ressourcer, aperçu à Roland-Garros cette semaine, Pierre Sage discute beaucoup avec ses agents, qui sont en lien étroit avec le board de Crystal Palace. Une offre devrait arriver très rapidement selon L’Équipe, et cela permettra de mettre les choses au clair.

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Encore sous contrat pour deux saisons, Pierre Sage doit aussi faire l’objet d’une offre de « transfert » pour racheter ses deux dernières années de contrat. Le RC Lens ne pourra pas vraiment s’opposer au départ de son entraîneur. Même si l’idée de continuer à Bollaert est toujours envisagée.

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En cas de départ de Pierre Sage, la piste menant à Olivier Pantaloni serait la plus chaude, avec notamment la présence de Yannick Cahuzac qui est un véritable gage d’engagement et de perspectives d’avenir selon le directeur sportif Jean-Louis Leca. Affaire à suivre…