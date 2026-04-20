‎PSG : Le pire diagnostic pour Vitinha après sa blessure ?

‎‎Tout le PSG a retenu son souffle au moment de voir Vitinha quitter la pelouse, touché à la cheville juste avant la pause face à l’OL. À quelques jours du choc contre le Bayern, Luis Enrique redoute déjà bien plus qu’une simple alerte.

‎PSG : L’annonce inquiétante pour Vitinha

‎La scène a eu le goût amer des soirées qui basculent. Sur une réception mal maîtrisée, le milieu portugais s’est immédiatement tenu la cheville, avant de demander le changement avant même la pause. Une image rarement rassurante pour un joueur aussi essentiel dans l’architecture parisienne.

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‎En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas cherché à enjoliver la situation : « Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir », a-t-il répondu. Une déclaration forte qui laisse planer la menace d’une entorse sérieuse.

‎‎Le Bayern déjà dans toutes les têtes

Cette sortie inattendue de l’international portugais, dans un virage charnière de la saison, fait craindre le pire. Vitinha sera-t-il disponible contre le Bayern ? À ce stade, la réponse la plus honnête est non garantie. Les examens médicaux prévus dans les prochaines heures seront décisifs. ‎Sportivement, ce serait un coup terrible.

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Vitinha n’est pas seulement un milieu ; il est le métronome du jeu de Luis Enrique, celui qui donne le tempo, casse les lignes et sécurise les transitions. Sans lui, le PSG perd une boussole, et face à la puissance bavaroise, cela ressemble à une inquiétude majeure plutôt qu’à un simple contretemps.

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‎‎Le pire scénario reste celui d’une entorse ligamentaire, synonyme de plusieurs semaines d’absence. À quelques jours d’une demi-finale européenne, chaque heure compte. ‎Paris attend désormais les résultats comme on attend un verdict. Et parfois, dans le football, le silence du staff médical fait plus de bruit qu’un stade entier.