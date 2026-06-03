Mercato PSG : 4 joueurs sur le départ, des noms révélés

‎‎Le PSG entre dans une phase décisive de son mercato estival. Quelques semaines après son triomphe européen, le club parisien doit désormais gérer plusieurs situations individuelles délicates, avec plusieurs joueurs qui pourraient quitter la capitale afin de relancer leur carrière.

‎Un effectif champion, mais des frustrations grandissantes

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‎Remporter la Ligue des champions n’efface pas toutes les interrogations. Bien au contraire. Dans un groupe où la concurrence est devenue féroce, certains éléments commencent à s’interroger sur leur avenir. Malgré une saison historique, tous les joueurs n’ont pas trouvé leur place dans la rotation mise en place par Luis Enrique.

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‎L’entraîneur espagnol souhaitait initialement conserver l’ossature de son équipe victorieuse. Cette stabilité devait permettre au PSG de poursuivre sa progression. Toutefois, les ambitions personnelles de certains joueurs se heurtent désormais à la réalité du terrain. Lorsqu’un international accumule les minutes sur le banc, la réflexion autour d’un départ devient inévitable.

‎Mercato PSG : Gonçalo Ramos en première ligne

‎Parmi les dossiers les plus suivis figure celui de Gonçalo Ramos. Arrivé avec une importante étiquette et un investissement conséquent, l’attaquant portugais n’a jamais réussi à s’imposer comme le premier choix dans l’animation offensive parisienne.

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‎La concurrence d’Ousmane Dembélé, mais aussi l’utilisation ponctuelle de Désiré Doué ou de Bradley Barcola dans des positions offensives, ont limité son influence. Selon les informations évoquées ces derniers jours, le Portugais souhaiterait désormais rejoindre un projet lui garantissant davantage de responsabilités et un statut de titulaire régulier.

‎Quatre noms cités pour animer l’été parisien

‎Invité de l’émission L’Équipe de Greg, le journaliste Loïc Tanzi a dressé une première liste des dossiers susceptibles d’agiter le mercato du PSG. « Je pense qu’il y aura plusieurs départs. On parle de Gonçalo Ramos, de Kang-In Lee, peut-être de Mbaye, peut-être de Lucas Chevalier, et je ne parle même pas des prolongations », a-t-il déclaré.

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‎Cette sortie médiatique confirme que le chantier parisien ne se limitera pas aux arrivées. Entre les départs potentiels et les négociations contractuelles en cours, la direction doit trouver le juste équilibre entre continuité sportive et satisfaction des joueurs. Le cas de Bradley Barcola illustre également cette période charnière puisqu’un rendez-vous entre son entourage et les dirigeants est annoncé dans les prochains jours.