Mercato OM : Une piste en or échappe à Marseille

‎L’OM voit s’éloigner un profil du mercato qui cochait de nombreuses cases pour renforcer son secteur offensif. Longtemps apprécié en interne, Ismaël Saibari semble désormais destiné à une trajectoire bien différente, celle qui mène vers les plus grandes écuries européennes.

‎Ismaël Saibari, un talent qui a changé de catégorie

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‎Dans le football moderne, tout va très vite. Un joueur prometteur peut devenir en quelques mois une référence convoitée par les plus grands clubs. Ismaël Saibari incarne parfaitement cette évolution. Auteur d’une saison particulièrement aboutie avec le PSV Eindhoven, l’international marocain a franchi un cap qui ne passe plus inaperçu.

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‎Depuis plusieurs mois, son nom circulait déjà dans les radars de plusieurs formations européennes. À Marseille, son profil avait également suscité de l’intérêt. Sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres correspondaient à plusieurs besoins identifiés par les décideurs olympiens.

‎Mercato OM : Le Bayern Munich accélère sur le dossier

‎Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, le Bayern Munich a désormais placé le joueur parmi ses options sérieuses pour renforcer son animation offensive. Le club allemand, pourtant doté d’un effectif déjà impressionnant, continue de rechercher des solutions capables d’apporter de la concurrence et de nouvelles alternatives.

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‎L’échec de la piste menant à Anthony Gordon aurait poussé les dirigeants bavarois à réagir rapidement. Dans cette nouvelle stratégie, Saibari apparaît comme un candidat particulièrement séduisant. Son âge, sa marge de progression et son rendement récent en font un investissement cohérent pour un club habitué à anticiper l’avenir.

‎Une saison qui a fait exploser sa cote

‎Les statistiques expliquent en grande partie l’engouement actuel. Avec 19 buts et 9 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans a livré l’exercice le plus convaincant de sa carrière.‎Au-delà des chiffres, c’est surtout son influence dans le jeu qui impressionne. Saibari sait créer des décalages, se projeter rapidement vers l’avant et occuper plusieurs positions offensives.

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Dans un football où la polyvalence est devenue une richesse stratégique, ce type de profil attire naturellement les plus grands clubs européens. ‎Sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSV Eindhoven, il bénéficie en outre d’une situation contractuelle favorable à son employeur. Le club néerlandais n’est donc soumis à aucune pression pour vendre rapidement son joueur.

‎Marseille face à la réalité du marché

‎Pour l’OM, ce dossier ressemble davantage à un regret qu’à un véritable échec. Le club phocéen avait identifié un joueur capable d’apporter de la créativité, de la percussion et une expérience européenne déjà solide. Mais entre l’intérêt initial et une éventuelle offensive concrète, le marché a évolué. ‎C’est souvent le destin des talents en pleine ascension. Lorsqu’un joueur atteint un certain niveau de performance, la concurrence change brutalement.

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Les discussions ne se font plus avec des clubs ambitieux du championnat de France, mais avec des institutions capables de viser chaque année les derniers tours de la Ligue des champions. ‎L’intérêt du Bayern Munich confirme surtout une chose : Ismaël Saibari n’est plus une simple opportunité de mercato. Il appartient désormais à cette catégorie de joueurs dont la valeur sportive et financière les place naturellement dans le viseur des géants européens.