Mercato PSG : C’est confirmé, un roc de Serie A va signer  

La direction du PSG prépare une offre pour le successeur de Marquinhos. Les Italiens sont vendeurs.

Mercato PSG : Un défenseur français pour remplacer Marquinhos ?

Marquinhos et le PSG, c’est bientôt la fin. Le capitaine ne cache plus ses envies d’ailleurs. Face à ce départ probable, le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos explore une piste en Italie : Oumar Solet.

À bientôt 32 ans, Marquinhos ne peut plus subir la pression du Paris SG. Sous contrat jusqu’en 2028, il a récemment confié au média UOL son désir de retrouver les Corinthians. Le PSG, conscient que son capitaine n’affiche plus la même domination physique qu’autrefois, n’est plus opposé à un départ. Si le joueur demande à partir cet été, Paris ouvrira la porte.

À voir

‎PSG : Le pire diagnostic pour Vitinha après sa blessure ?

Plusieurs profils circulent déjà dans les bureaux de la direction sportive. Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Abdoul Karim Coulibaly (Werder Brême) et Mario Gila (Lazio) figurent sur les tablettes. Cependant, Oumar Solet semble la priorité du Paris Saint-Germain.

Lire aussi : Mercato: Luis Enrique acte un premier départ explosif au PSG

Ce défenseur de 26 ans rayonne à l’Udinese. En Italie, on le considère comme l’un des joueurs les plus sous-estimés du championnat. Ses prestations solides attirent les plus grands d’Europe. L’Inter Milan en a fait une priorité absolue, multipliant les observations ces dernières semaines. La Juventus, l’AC Milan, l’AS Roma, mais aussi des géants anglais comme Manchester United et Chelsea, suivent le dossier de près.

Lire la suite sur le PSG

‎PSG : Le pire diagnostic pour Vitinha après sa blessure ?

À voir

‎OM : Il s’en va et règle ses comptes avec Marseille

‎Alerte Mercato PSG : Du nouveau pour Julian Alvarez

L’Udinese a fixé son prix. Sous contrat jusqu’en 2027, le Français est estimé entre 30 et 40 millions d’euros. Cette saison, il s’est imposé comme le patron de la défense de son équipe. Pourquoi Oumar Solet plairait-il au coach Luis Enrique ? C’est un travailleur. Il sait évoluer dans un bloc haut et participe activement au pressing constant. Le Paris SG ne devrait pas accuser de retard sur ce dossier si le départ de Marquinhos se concrétise cet été.