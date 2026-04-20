‎Alerte Mercato PSG : Du nouveau pour Julian Alvarez

Le PSG avance ses pions sur le mercato des attaquants, mais le dossier Julian Álvarez prend une tournure de plus en plus électrique. Le club parisien est désormais dans une bataille directe avec Arsenal pour s’attacher les services de l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

‎Mercato PSG : Julian Álvarez, un profil qui coche toutes les cases à Paris

‎Dans les bureaux du PSG, le nom de Julian Álvarez ne circule pas par hasard. Polyvalent, intelligent dans ses déplacements et capable d’évoluer dans plusieurs registres offensifs, l’international argentin correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique. ‎Le club de la capitale cherche à éviter les scénarios fragiles observés cette saison, marquée par les blessures et les rotations forcées.

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L’idée est claire : ajouter un attaquant capable d’apporter de la continuité dans un secteur parfois trop dépendant des états de forme. ‎Face à Paris, Arsenal apparaît comme le concurrent le plus solide. Les Gunners disposent d’un projet sportif stable et d’un collectif déjà bien huilé, ce qui séduit fortement les joueurs en quête de progression immédiate.

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‎Chelsea et le FC Barcelone ont également été évoqués, mais selon TEAMtalk, les Blaugrana seraient freinés par le coût de l’opération. Une donnée essentielle dans un dossier estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Un transfert qui pourrait dépasser le simple intérêt sportif

‎Au-delà du terrain, ce dossier illustre une réalité du mercato moderne : la bataille des projets. Le PSG mise sur son ambition européenne et sa puissance financière, tandis qu’Arsenal s’appuie sur la cohérence sportive et la Premier League comme vitrine mondiale. ‎

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L’Atlético de Madrid, lui, n’a aucune intention de brader son joueur, champion du monde 2022 et pièce importante de son système. Une résistance qui pourrait transformer ce dossier en feuilleton estival. ‎Le PSG peut-il convaincre Julian Álvarez sans garantie de rôle central absolu ?

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Tout dépendra de la place promise dans le projet offensif de Luis Enrique face à la concurrence anglaise. ‎Avec une estimation de marché élevée et une concurrence multiple, ce dossier ressemble davantage à une guerre d’influence qu’à une simple négociation.